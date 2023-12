James Harden passe la barre des 25 000 points en carrière

En plus d’avoir fourni un match très complet pour permettre aux Clippers de vaincre les Warriors, James Harden a passé cette nuit la barre des 25 000 points en carrière. Une étape symbolique qui caractérise un peu plus le génie offensif dont ce joueur peut faire preuve.

James Harden est devenu cette nuit le 24e joueur de l’histoire de la NBA à inscrire plus de 25000 points dans sa carrière. Sur une finition style euro step au panier, presque signature. Le point d’exclamation personnel pour une soirée de haut standing signée par la Barbe. 28 points, 15 passes, 7 rebonds et 4 contres face à Golden State, victoire au bout du match. S’il s’est pas couché heureux le petit Ramesse, c’est à n’y rien comprendre.

James Harden has become only the 24th player in NBA history to reach 25,000 career points 🙌

— NBA (@NBA) December 15, 2023

Avec 25 008 points au compteur ce matin, James Harden devrait vite rattraper plusieurs noms prestigieux dans les prochaines semaines, s’il est régulier et ne se blesse pas. Il pourrait ainsi dépasser Jerry West, Reggie Miller, Vince Carter, Alex English qui ne sont qu’à quelques centaines de points de lui. Pour la suite, ce sera surtout en fonction de ses moyennes, mais Kevin Garnett et John Havlicek ne sont pas très loin non plus. Harden rentre parmi les très grands du jeu, s’il ne l’était pas déjà pour certains.

