Pendant que certains Français s’éclatent en NBA, d’autres font leurs gammes à l’échelon du dessous, en G League. C’est le cas de Rayan Rupert, fils de Thierry, frère d’Iliana et cousin de Christophe (celle-là elle est pour mes anciens), qui s’éclate avec le Rip City Remix.

Première info, le Rip City Remix n’est le nom du nouvel album de Martin Solveig mais bien celui de la franchise de G League affiliée aux Blazers.

Rayan Rupert donc, drafté en juin par les Blazers et rapidement signataire d’un contrat avec la franchise de Portland, a plutôt pris l’habitude cette saison d’évoluer avec la “réserve” des Blazers. Sept bout de matchs en NBA, pour des stats insignifiantes, mais en G League RR s’éclate un max et tourne à 14,1 points, 6,6 rebonds et 2,2 passes.

Cette nuit face à l’équipe pleine de hype de G League Ignite, qui rassemble notamment les prospects Almansa, Buzelis ou Holland, Rayan a une nouvelle fois fait parler la poudre, une expression de boomer mais qu’on aime bien, après tout votre rédacteur préféré va sur ses 40 ans.

18 points à 8/12 au tir dont 2/4 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 1 steal en 26 minutes, une nouvelle perf intéressante qui aura on l’espère le mérite de faire tiquer un peu le staff des Blazers, qui n’a qu’une chose à faire en cette fin d’année civile : décider la date à laquelle l’équipe va pouvoir officiellement ragequit et commencer à tanker.

Nouvelle belle perf de Rayan Super et c’est vraiment Rupert pour l’ailier français. Est-ce qu’on a fait ce papier d’environ 280 mots uniquement pour caler cette vanne ? La réponse est peut-être dans la question.