Rayan Rupert est arrivé à Portland grâce au 43è choix de la Draft NBA 2023, bien plus bas que là où il était attendu. Les Blazers pourraient bien avoir réalisé un steal avec ce choix tombé du ciel, mais reste à savoir quelle sera sa place dans le roster, surtout avec le flou qui entoure toute la franchise, suspendue à l’attente du trade de Damian Lillard.

Oui, la Draft des Blazers est une draft en apparence réussie. Kris Murray, le jumeau de Keegan des Kings, a été choisi en 23ème position et rendra de fiers services à l’aile, alors que Scoot Henderson est un meneur supersonique et potentiellement générationnel que les Hornets ont préféré laisser passer pour choisir Brandon Miller. Rajoutez le Frenchie Rayan Rupert et ça nous fait donc trois rookies pouvant apporter immédiatement à cette escouade en plus des jeunes déjà présents comme Shaedon Sharpe et Anfernee Simons.

Mais justement, parlons un peu du numéro 0 et de l’impact que ça pourrait avoir pour notre Français, qui a signé un contrat garanti avec sa franchise malgré sa sélection au deuxième tour.

C’était dans l’air depuis quelques temps et c’est officiel depuis plusieurs mois : Dame D.O.L.L.A a demandé son transfert à ses dirigeants, désireux de ne plus participer à une reconstruction et voulant gagner tout de suite. Il veut absolument rejoindre le Heat, mais pour l’instant les deux franchises ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente. Les Pionniers veulent bien de Nikola Jovic ou encore Jaime Jaquez Jr., mais ne veulent pas de Tyler Herro, que Miami veut absolument refourguer. Il faudra donc une troisième voire une quatrième équipe, également susceptible d’envoyer quelques jeunes et/ou picks à Portland, afin de repartir sous les meilleures auspices possible.

Pour l’instant, l’incertitude règne toujours autour de ce roster, et dans ces conditions, difficile de savoir avec certitude comment Rayan Rupert pourra contribuer dans un avenir proche aux résultats des Blazers. Le fils de Thierry et frère d’Iliana est un arrière longiligne, capable de se donner en attaque, où la marge de progression reste grande, mais surtout de défendre sur presque tous les postes grâce à son envergure de Boeing 747 mesurée à 2m20. Il apportera un excédent de taille sur le backcourt et sera potentiellement chargé de neutraliser le meilleur joueur adverse, mais plutôt en sortie de banc. Le poste d’arrière titulaire étant en effet la chasse gardée d’Anfernee Simons, en tout cas pour l’instant, car il a longtemps été annoncé partant et pourrait bien faire partie des départs pour permettre celui de Damian Lillard vers la Floride. A savoir que les postes 3 et 4 seront très probablement occupés par Matisse Thybulle, et par Jerami Grant et son nouveau contrat de 160 millions sur 5 ans. Et vous savez quoi ? C’est peut-être mieux comme ça, car Rupert est de toute façon trop tendre pour postuler à une place dans le 5 majeur de Portland à l’heure actuelle.

Et même si Anfernee Simons venait à partir, on imagine qu’il serait remplacé par Shaedon Sharpe dans le cinq de départ. Quoi qu’il en soit, le rôle de Rayan Rupert chez les Trail Blazers reste à définir plus clairement mais devrait être en sortie de banc, avec quelques minutes ici et là, mais pas de quoi casser trois pattes à Mémé dans les orties pour l’instant, ou un truc du genre. Il est même possible que l’ancien pensionnaire des New Zealand Breakers fasse quelques passages… en G League, mais le fait d’avoir déjà évolué dans un circuit professionnel pourrait bien jouer en sa faveur au moment de distribuer les minutes.

Comme indiqué plus haut, Rayan Rupert a signé un contrat garanti avec les Blazers pour deux saisons et une option d’équipe, signe que cette dernière compte beaucoup sur son apport, étant donné que rien ne les obligeait à proposer un tel deal au Français. Sa défense a convaincu, et il fera du bien à une équipe qui était parmi les cancres dans le domaine la saison passée. Il fera à coup sûr partie des quinze joueurs qui vont composer le roster et se battra pour se faire une place au soleil, grâce à cette fameuse défense donc, mais aussi son envergure pouvant lui donner de sacrés avantages des deux côtés du terrain. Vu que Portland est parti pour tanker joyeusement, on devrait le voir à l’œuvre et il devrait pouvoir s’exprimer, mais il devra également bosser son jeu offensif pour devenir une vraie menace des deux côtés du terrain, comme l’ont fait ses deux joueurs préférés avant lui, Mikal Bridges et Kawhi Leonard. On a connu pire comme sources d’inspiration.