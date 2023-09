Shaedon Sharpe, un vrai (gros) cap franchi dès 2024 ?

Alors que les Blazers se dirigent tout doucement vers une grosse reconstruction, un homme pourrait en profiter pour gagner en responsabilités et vraiment exploser. Son nom ? Shaedon Sharpe.

Au moment de sa Draft en 2022, beaucoup de mystère entourait Shaedon Sharpe. Il faut dire que le gamin sortait d’une année blanche avec Kentucky. Certains le considéraient comme un futur bust, d’autres comme une future grande star.

Une saison NBA plus tard, l’arrière n’a pas encore dissipé tous les doutes le concernant mais on a quand même plus envie d’en parler comme une graine de champion que comme une erreur de casting. Il y a ses qualités athlétiques évidentes déjà, le bonhomme ayant notamment des fusées au lieu des pieds. Niveau shoot, il y a un premier rendu prometteur (notamment à 3-points) mais qui demande encore à être travaillé. Il doit aussi bosser son dribble, sa capacité à créer pour les autres. Bref, une pépite mais qui demande à être polie comme il faut pour vraiment briller. Encore assez irrégulier, il a montré lors de la fin de saison en roue libre des siens qu’il n’était pas du tout effrayé par les responsabilités et qu’il avait assez de qualités pour prendre le lead au scoring. Le Shaedon Sharpe de fin mars et début avril 2022, c’est celui qu’on veut voir sur la saison à venir.

Shaedon Sharpe, grand gagnant d’une reconstruction en profondeur à Portland ?

Avec un Damian Lillard en instance de départ (pour où et quand, on ne sait pas), les Blazers devraient logiquement opter pour une stratégie de reconstruction. En clair, échanger Lillard pour une contrepartie XXL et miser sur les jeunes déjà présents plus ceux des Drafts à venir pour relancer le projet.

Le départ de Dame Dolla, c’est l’occasion d’une redistribution des cartes dans l’Oregon. Sans Lillard, les responsabilités vont devoir être partagées entre plusieurs joueurs et qui dit reconstruction dit souvent jeunes au pouvoir. Un Scoot Henderson serait évidemment le premier à en tirer profit puisqu’il deviendrait le meneur titulaire et il aurait sans doute un poids autrement plus important sur le jeu des siens.

Lillard parti, Shaedon Sharpe pourrait aussi gagner en responsabilités mais cela sera surtout le cas si Anfernee Simons est aussi invité à quitter la franchise. Sharpe aurait alors une voie royale pour prendre le poste 2 et former le backcourt du turfu avec Scoot Henderson.

On peut aussi se demander si transférer Simons est vraiment indispensable pour Portland à l’instant T. Il n’a que 24 ans et il peut incarner l’un des principaux leaders de cette nouvelle jeunesse des Blazers. Son futur dépendra principalement de sa capacité ou non à franchir un nouveau cap. De plus, la présence de Simons n’empêchera pas Sharpe de voir son temps de jeu augmenter. Les minutes au poste 1 seront sans doute partagées entre Henderson et Simons, ce dernier variant les deux positions du backcourt. Cela laisse suffisant d’opportunités à Sharpe pour aller chercher ses 30 minutes par soir, avec probablement aussi des minutes sur l’aile en relai (ou à la place) de Matisse Thybulle. Le développement du marsupilami est en tout cas une priorité pour les Blazers. Quand le bonhomme va doubler sa moyenne de points faudra pas être surpris.

Sharpe est un joueur encore imparfait mais qui a montré un potentiel très encourageant. Il commettra encore des erreurs, il va apprendre petit à petit mais il a tout pour devenir un excellent joueur à moyen-long terme. Reste à savoir combien de temps cela lui prendra désormais. Et si 2024 était déjà un excellent cru ?