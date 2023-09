Comment les Blazers peuvent-ils tourner la page Damian Lillard ?

La demande de transfert de Damian Lillard a causé un petit séisme à Portland. Même si l’on pouvait s’y attendre, certains fans étaient encore dans le déni mais malheureusement le front office n’a pas rempli les exigences de son futur-ex franchise player. Comment les Blazers peuvent-ils repartir après un éventuel trade de Dame D.O.L.L.A ? Les possibilités sont multiples.

Il voulait que les Blazers n’utilisent pas leur troisième choix de Draft et s’en servent plutôt comme monnaie d’échange pour un vétéran capable de l’aider à gagner de suite, il n’a pas été écouté. Pire encore, le front office s’est même mis d’accord pour un contrat de 160 millions de dollars sur 5 ans avec… Jerami Grant. Avec tout le respect qu’on doit à JG, ça fait un peu beaucoup non ?

Tout cela étant, Damian Lillard a fait ce que tout le monde redoutait à Portland… et espérait à Miami : il a demandé officiellement son transfert, pour rejoindre le Heat et personne d’autre. La fin de onze saisons sans titre, mais avec beaucoup d’émotions et de larmes qui couleront, commence à approcher, bien qu’aucun trade ne soit encore à l’ordre du jour. Toutefois, au vu de la tournure des événements, on se demande si les décideurs des Blazers ne voulaient pas repartir d’une page blanche…

Pour ce faire, ils peuvent donc compter sur l’arrivée de l’un des plus gros prospects de ces dix dernières années, bien qu’éclipsé par Victor Wembanyama dans cette cuvée 2023. Il s’agit de Scoot Henderson, meneur supersonique qui a glissé jusqu’en troisième position de la Draft grâce à des Hornets qui ont préféré faire l’impasse sur lui et plutôt choisir un joueur qu’ils jugent plus complémentaire à LaMelo Ball, en la personne de Brandon Miller. Lequel vient s’ajouter à leur liste de joueurs… avec des ennuis judiciaires. Les Pionniers n’ont pas laissé l’offrande et se sont donc rués sur l’ancien pensionnaire de G League Ignite. Sterling Henderson de son vrai nom espérait jouer avec Damian Lillard et se réjouissait de cette potentielle union, il devra finalement le faire oublier et incarnera le renouveau de cette franchise. Il y a nettement pire pour entamer une reconstruction, étant donné que Scoot peut apporter immédiatement et a déjà affirmé qu’il serait le rookie de l’année. Il évolue dans un registre beaucoup moins shooteur mais beaucoup plus explosif que son prédécesseur, mais Portland compte à nouveau un meneur de jeu pouvant aisément devenir Top 3 à son poste dans la ligue, et pas forcément médaille de bronze. “Ma voiture est rayée ? J’achète une deuxième !” chantait Niska dans “La zone est minée”

Mais Scoot Henderson n’est pas le seul rookie qui débarque dans l’Oregon. Avec trois choix de Draft, les Blazers ont également sélectionné Kris Murray, jumeau de Keegan en 23è position, juste avant les… Kings. Agé de 23 ans, il est allé au bout de son cursus avec les Hawkeyes d’Iowa, et représente un profil de joueur qui va apporter dès son premier match en NBA. Joueur de devoir capable d’évoluer en 3&D, il sera une pièce importante de la reconstruction à Portland. N’oublions pas non plus notre Frenchy sûr Rayan Rupert, qui voulait absolument rejoindre les Blazers et qui a vu son souhait être exaucé. Sélectionné avec le 43è choix, il n’était pas sûr d’avoir un contrat garanti, à l’inverse de ses deux coéquipiers choisis au premier tour, mais le fils de Thierry et frère d’Iliana a finalement bien eu cet honneur. Il va donc intégrer la rotation des Blazers et aura également son coup à jouer pour se faire une place de choix dans le roster de Chauncey Billups.

Anfernee Simons est également toujours en ville et semble jugé intransférable par ses dirigeants, qui comptent plus que jamais sur lui pour rebondir. Agé de 24 ans, il a tourné à 21 points de moyenne l’an passé et pourrait même voir sa moyenne augmenter cette saison, étant donné qu’il va probablement devenir, au moins temporairement, la première option offensive de son équipe. Des rumeurs l’envoyaient en compagnie du troisième choix de Draft vers d’autres horizons pour ramener à Damian Lillard ce lieutenant qu’il a tant réclamé, mais au final la décision du front office était probablement déjà prise. Anfernee est resté et le tandem Henderson / Simons semble ultra-complémentaire sur les postes extérieurs, sans oublier qu’il est très jeune et pourrait bien faire de gros dégâts à l’avenir.

Autre énergumène qui pourrait bien prendre un sacré envol cette saison dans l’Oregon, au sens propre comme au figuré, c’est monsieur Shaedon Sharpe. L’ancien de Kentucky, qui a joué un total de… zéro match avec les Wildcats en NCAA, fait tout de même partie des meilleurs prospects de sa cuvée. Le Canadien, réputé un peu fragile physiquement, a tout de même disputé en moyenne 22 minutes sur les 80 matchs qu’il a joué lors de sa saison rookie, pour 9,9 points, 3 rebonds et 1,2 passe décisive de moyenne. Ménagé pour sa première saison chez les grands, son rôle grandira au moment où Dame mettra les voiles (si moment où Dame mettra les voiles il y a, lui qui a déclaré qu’il resterait professionnel jusqu’au bout et qu’il est toujours prêt à jouer). Avec un temps de jeu qui devrait augmenter cette saison, Sharpe devrait également truster les premières places des Top 10 en ajoutant quelques intérieurs à son tableau de chasse.

Pour chapeauter toute cette jeunesse, le coach Mr. Big Shot peut compter sur des joueurs de devoirs, véritables couteaux suisses comme Jerami Grant pour assurer des deux côtés du parquet et montrer l’exemple, Jusuf Nurkic pour jouer aux anciens et mettre des claques façon Pascal le Grand Frère si jamais les choses tournent mal, ou encore Matisse Thybulle, international australien et chien de garde invétéré en défense. Ces gars sont des profils à avoir dans un vestiaire car la jeunesse et la fougue ne sont pas grand chose sans sagesse ni expérience, et les trois joueurs susnommés vont apporter ça à une escouade de Portland dont le but premier ne sera pas de finir à 50 victoires, mais de jouer ensemble et sans pression pour préparer l’avenir.

Plateau dressé, on passe à table ? Cher Damian vous pouvez disposer, la suite sera gérée.