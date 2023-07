En attente du duel Victor Wembanyama / Brandon Miller, c’est Scoot Henderson qui faisait ses débuts en Summer League quelques heures plus tôt dans la nuit. Très attendu, le pick 3 de cette Draft 2023 a répondu présent en réalisant une belle performance… jusqu’à sa sortie sur blessure en deuxième mi-temps

La soirée avait idéalement commencé pour Scoot et les Blazers. Avec 13 points, 3 rebonds et 3 passes à 5/7 au tir à l’issue du premier quart temps, le meneur a montré qu’il n’était pas venu pour plaisanter. Reverse layup, tir à mi-distance, à 3 points… Scoot a étalé une partie de sa palette offensive en moins de 10 minutes, et ce malgré une bonne défense d’Amen Thompson sur lui.

Scoot Henderson with the blow-by and reverse… sheesh.

Watch him take on fellow top-5 pick Amen Thompson in their respective #NBA2KSummerLeague debuts on ESPN! pic.twitter.com/6BctvBz0wd

— NBA (@NBA) July 7, 2023

Le meneur n’a pas non plus manqué de faire jouer autour de lui. Avec 6 passes décisives au compteur, il a montré toutes ses qualités de playmaking et de création pour les autres. On l’a notamment vu chercher son compère du backcourt Shaedon Sharpe à plusieurs reprises. Peut-être le début d’une très belle connexion dans l’Oregon ! Bref, les débuts de Scoot Henderson n’étaient pas loin d’être parfaits, mais son match a ensuite pris une tournure un peu plus délicate.

Passé le premier quart-temps, le pick 3 a en effet perdu l’efficacité offensive qui avait caractérisé son début de match, enchaînant un 0/6 au tir. Une petite redescende sur terre, comme pour montrer que rien n’est acquis en NBA. Rien d’affolant cependant, Scoot a surtout subi l’adaptation de la défense des Rockets qui l’a de plus en plus ciblé au fil du match. Le vrai point noir de son match est sa blessure au cours du troisième quart-temps. Touché à l’épaule droite sur un contact, Henderson est rentré au vestiaire et n’en est jamais ressorti. Réelle alerte ou simple précaution ? L’IRM qu’il va passer dans les prochaines heures nous le dira, mais les Blazers n’ont évidemment voulu prendre aucun risque avec leur pépite. Pour le moment, l’optimisme est de mise selon l’insider Chris Haynes.

Après la sortie de Scoot, c’est Shaedon Sharpe qui a pris le relai de l’attaque de Portland. Avec 20 points au compteur, le pick 7 de la Draft 2022 a montré qu’il était un cran au dessus de la plupart des autres joueurs sur le parquet, même s’il a un peu croqué (7/21 au tir). En même temps, quel sophomore ne croque pas en Summer League ? Sharpe a aussi rappelé qu’il était plus proche de marsupial que de l’humain en loupant de peu un windmill dunk sur contre-attaque avant de postériser Jay Huff, sosie officiel de notre cher Bastien.

SHAEDON SHARPE EXPLODES TO THE RIM 🚨#NBA2KSummerLeague on ESPN pic.twitter.com/FGnLx4RxZW

— NBA (@NBA) July 8, 2023

Pour le reste du côté des Blazers, Jabari Walker et Kris Murray ont réalisé une performance honorable avec respectivement 15 et 10 points. La soirée a en revanche été plus difficile pour notre Frenchie Ryan Rupert, qui n’a pas su répondre à l’intensité mise dans cette rencontre.

Les débuts de Scoot Henderson ont été très convaincants, mais gâchés par une blessure à l’épaule qui lui a fait manquer presque toute la deuxième mi-temps. On espère rapidement avoir des nouvelles rassurantes et le revoir sur les parquets de la Summer League !

Source : NBA, Bleacher Report