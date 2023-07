Pour la première grosse affiche de cette nuit de Summer League, le match entre Blazers et Rockets était une véritable mine de talents. Et entre Jabari Smith Jr., Amen Thompson, Tari Eason et Cam Withmore, ceux de Houston ont été particulièrement en vue. Des belles performances et une victoire à la clé, que demander de plus ?

Ce n’est plus à prouver, les Rockets possèdent l’un des young cores les plus excitants de l’avenir. Les jeunes Texans sont bourrés de talent, et ils l’ont montré cette nuit lors de la victoire de Houston contre Portland (100-99). Le quatuor Smith – Thompson – Eason – Withmore a notamment fait forte impression en inscrivant 83 des 100 points de Houston !

L’homme du match se nomme incontestablement Jabari Smith. Avec 33 points (dont 29 en deuxième mi-temps), 7 rebonds, 2 passes et un buzzer beater, il a montré qui était le patron. Après un premier acte raté, Jabari a vite remis les pendules à l’heure, rassuré tout le monde et offert la victoire à son équipe. Son compagnon de la Draft 2022 Tari Eason a lui aussi contribué au succès des siens en inscrivant 20 points à 50% au tir. Il a même fini la rencontre en double-double en captant 10 rebonds, en plus de ses 5 assists et 3 contres. Cerise sur le gâteau, un joli poster qu’on vous laisse observer.

TARI EASON POSTER 🔥 pic.twitter.com/5wntNs9mOR

— SportsCenter (@SportsCenter) July 8, 2023

Mais les sophomores n’ont pas été les seuls à s’illustrer, puisque les rookies de la Draft 2023 se sont aussi montrés ! Très attendu pour son duel face à Scoot Henderson, Amen Thompson a répondu présent en faisant… du Amen Thompson. À savoir attaquer le panier avec vitesse et puissance, et finir délicatement sous le cercle avec le toucher qu’on lui connaît. Résultat, 16 points (dont 13 dans la peinture), 4 rebonds et 5 passes. Le pick 5 a également brillé défensivement avec 4 contres, 3 interceptions et une grosse défense sur son vis-à-vis. Seule ombre au tableau, une blessure à la cheville contractée en fin de match, qui n’est heureusement pas sérieuse selon le journaliste d’ESPN Tim MacMahon.

Amen Thompson with 16 points, 4 rebounds, 5 assists, 3 steals, and 4 blocks in his first game of Summer League, he did everything. Hoping his injury is nothing serious. pic.twitter.com/f9Pu16yYzK

— Teg🚨 (@IQfor3) July 8, 2023

Deuxième joueur drafté par les Rockets il y a deux semaines, Cam Withmore a lui aussi été très en vue avec un double-double à 14 points et 11 rebonds. Le puissant ailier a été hyper actif… mais presque un peu trop, au point de se précipiter sur plusieurs actions et de vendanger un peu (5/18 au tir). Une chose est sûre, Cam est motivé et déterminé à montrer que sa chute à la Draft est une erreur.

C’est une belle première soirée de Summer League qu’ont connue les Rockets. Les rookies convaincants, les sophomores rassurants, et la victoire en prime… c’est donc ça le bonheur pour les fans de H-Town ?