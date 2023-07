Nouvelle de nuit de Summer League à Vegas. Gros bad dans l’Hexagone avec le retrait de Victor Wembanyama pour la suite de la Summer League, mais un peu de baume au cœur avec la présence cette nuit d’Ousmane Dieng et Bilal Coulibaly. Pour le reste : Chet Holmgren, Brandon Miller, Cam Whitmore, y’a toujours du talent sur les parquets du Nevada.

# Le programme de la nuit

0h : Nets – Bucks

0h30 : Rockets – Thunder

2h : Suns – Pelicans

2h30 : Blazers – Hornets

4h : Bulls – Kings

4h30 : Wizards – Spurs

# L’affiche à ne pas rater : Rockets – Thunder

Tranquillement en train de monter en puissance, Chet Holmgren s’attaque aux fusées de Houston. Il y a du beau monde en face, même si un bon paquet sera absent. Largement au-dessus du lot lors de ses deux premières sorties, Jabari Smith Jr. a dit adieu à la Summer League, comme son compère Tari Eason. Amen Thompson blessé, tous les regards seront donc rivés sur Cam Whitmore. Très solide depuis son entrée en piste, Cameron a un statut de steal de Draft à confirmer. Dans l’Oklahoma, à côté de Chet, on cliquera fort sur deux gars en particulier : Cason Wallace, 10ème de la Draft, et le Frenchie Ousmane Dieng, bien dans ses baskets à Vegas. 13 points à 5/9 au tir samedi, sans Jabari Smith dans les baskets on va chercher les 20 ce soir ?

# Mais aussi