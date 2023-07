Plus souvent dans les tendances Twitter pour faits divers ou problèmes de poids que pour ses performances sur les parquets, Zion Williamson reste sur une nouvelle saison gâchée par les blessures. Seulement 29 matchs joués au total cette année, à peine 114 depuis son arrivée en NBA, c’est beaucoup trop peu pour le numéro 1 de la Draft 2019. Comment remédier à ça ? En prenant mieux soin de son corps, grande spécialité de LeBron James.

De passage sur l’émission de Gilbert Arenas tout récemment, Zion Williamson s’est exprimé sur plusieurs sujets un peu sensibles le concernant. Non, on ne va pas parler de Moriah Mills ici, mais plutôt des problèmes de poids (130 kilos pour 1m98, un beau bébé) et de nutrition qui expliquent en grande partie les nombreuses blessures qu’a connues Zion depuis le début de sa carrière.

Face à l’Agent Zero, Williamson n’a pas cherché à se cacher. Au contraire, il a avoué ce qu’on savait tous : c’est pas toujours facile pour lui de respecter un régime alimentaire à la lettre.

“Comme c’est toi, je vais être honnête. Il y a eu des moments où je me suis dit, ‘c’est vraiment dur’. Quand vous avez 20, 22 ans, et vous avez tout l’argent du monde, c’est difficile. Mais j’en suis arrivé à un point, à cause de certaines choses, où j’essaye de m’entourer de gens remplis de sagesse, qui me guident par rapport à certaines choses, pour ensuite aller de l’avant.”

On souligne l’honnêteté du garçon de 23 piges, même si on attend désormais de lui qu’il fasse preuve de plus de professionnalisme. L’éthique de travail discutable de Zion et les conséquences qui en découlent ont souvent été source de frustration chez les Pelicans (qui ont investi près de 200 millions de dollars sur lui, pour rappel), à tel point que des rumeurs de transfert ont entouré Williamson avant la Draft NBA 2023, en plus de différents faits divers.

Zion Williamson admits it was hard for him to diet a few years ago pic.twitter.com/9xkY79tsV2

— NBACentral (@TheNBACentral) July 11, 2023

Mais Zion Williamson est toujours à la Nouvelle-Orléans aujourd’hui et l’objectif est clair pour lui : revenir fort la saison prochaine pour aider les Pels à devenir enfin un poids lourd (sans mauvais jeu de mots) dans la Conférence Ouest. Car quand Williamson est en bonne santé, ça fait des dégâts, lui qui a joué à un niveau de MVP avec 26 points et 7 rebonds de moyenne sur la trentaine de matchs joués cette saison.

Pour atteindre cet objectif, Zion compte faire les efforts nécessaires pour contrôler son poids, mieux manger, mais ça ne s’arrête pas là. Il déclare avoir adapté sa méthode d’entraînement pour tenter d’éviter au maximum les blessures, s’inspirant d’un certain LeBron James.

“Cet été, je me suis surtout concentré sur la souplesse, j’ai travaillé avec des bandes de résistance, car je pense que ce sont ces choses-là qui me permettront de rester plus longtemps sur le parquet que juste perdre du poids, venir jouer et être incapable de le maintenir. LeBron a montré comment faire, je dois juste faire de mon mieux pour le suivre.”

Ce n’est un secret pour personne, LeBron James est le roi de la longévité en NBA, et on sait à quel point le King accorde de l’importance à sa condition physique chaque année. LeBron dépense environ… 1,5 million de dollars par an pour rester dans la meilleure forme possible. Récupération, entraînement, régime alimentaire, rien n’est laissé au hasard chez la superstar des Lakers. Et c’est pourquoi James évolue encore à un niveau très élevé à 38 ans et 20 saisons NBA dans les pattes.

Difficile donc pour Zion de trouver un meilleur exemple que LBJ s’il souhaite prendre soin de son corps d’une manière plus rigoureuse. Reste à voir s’il est capable d’avoir la même discipline que LeBron. Et ça, c’est pas gagné…

“Bron got the blueprint, I’m doing my best to follow it.”

Zion Williamson on what he’s doing to get his body right for this season. pic.twitter.com/WQeCVGieE4

— Gilbert Arenas (@GilsArenaShow) July 11, 2023

Source texte : Gil’s Arena Show