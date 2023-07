On a d’abord été agréablement surpris de le voir choisi en 7 par les Wizards (via Indiana), on est pour le moment très agréablement surpris de le voir assumer ce statut. En deux sorties de Summer League, Bilal Coulibaly a montré les flashs qu’on attendait de lui après son explosion avec les Mets 92. Pour confirmer les belles perspectives, BiBi va croiser le fer avec les Spurs de son copain Victor Wembanyama… sans son copain. Rendez-vous pris à 4h30 cette nuit.

Dans une équipe des Wizards sans vrai leader à Las Vegas, il y a de vraies choses à faire pour Bilal Coulibaly. Sans sortir des stats complètement perchées, Bilal fait exactement ce qu’on attend de lui, autrement dit de la grosse défense, des sauts de kangourous à tout va et un jeu offensif pas forcé. Si les pourcentages ne sont pas encore là, avec notamment deux zéros pointés à 3-points, le natif de Saint-Cloud s’est permis de tuer les Celtics à 6 secondes du buzzer dimanche. 3-point-lead : crossover, stepback, JD Davison dans le vent, ça fait 5 points d’écarts.

Clutch stepback jumper by Bilal Coulibaly to ice the Washington Wizards’ first win at Summer League over the Celtics. The 7th pick in the Draft finished with 11 points and 5 rebounds on 5/11 FG in his second SL game. pic.twitter.com/lzI2Xy3n7U

— League Him (@League_Him) July 10, 2023

Pardon, Bilal Coulibaly ?! pic.twitter.com/7CaleNDzFj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2023

Contre le talent des Spurs, la perf’ de Bilal sera sympa à décortiquer. Même sans Wemby, San Antonio dispose d’un des plus sympathiques rosters de cette Summer League : Julian Champagnie, Malaki Branham, Blake Wesley et les autres ont tous sortis des jolies perfs. Dimanche, le Frenchie Sidy Cissoko a même apporté sa pierre à l’édifice après quelques sorties compliquées. Un petit step en plus dans la montée en puissance de Bilal et ça peut nous donner une affiche très sympa au fin fond de la nuit. Johnny Davis, Patrick Baldwin, c’est bien mignon mais on veut un leader Bleu Blanc Rouge dans la capitale.

Alors après une mise en route tranquillou contre les Pacers et un joli passage de rapport contre les Celtics, qu’est-ce que tu nous réserves Bilal ? Ici on demanderait bien la même énergie, quelques paniers en plus, et toujours plus de good vibes.