Les garçons de 16 ans en France en ce moment, ils sont en vacances après leur année de seconde. Aux États-Unis, certains font encore des tournois entre lycéens pour se montrer. Cooper Flagg a bien compris le but du Peach Jam Tournament et a sorti les performances de l’année sur ses sept matchs du tournoi EYBL.

Pour rappel : qu’est-ce que l’EYBL ? C’est une ligue pour lycéens sponsorisée par Nike qui regroupe les meilleurs joueurs du pays, de U15 à U17. Le tournoi Peach Jam est la dernière étape de la saison qui permet de finir l’année en beauté pour les 84 équipes qui y participent. On a pu voir Cooper Flagg affronter Cameron Boozer dans le duel des meilleurs prospects de la classe de 2025, où il avait déjà sorti des grosses stats. Mais il ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Et c’est là que ça devient effrayant.

25,4 points, 13 rebonds, 5,7 passes et 6,9 contres (!) en moyenne sur les sept rencontres du Peach Jam Tournament. Vous pouvez lire ces chiffres encore une fois, cela vous fera le même effet qu’un bon film d’horreur. C’est un adulte parmi des enfants, qui fait bien flipper quand on sait que l’ailier/ailier-fort va continuer à progresser pour devenir encore plus inarrêtable.

Le profil de Cooper Flagg made in Trashtalk

16-year-old Cooper Flagg continues to put up unreal numbers at @NikeEYB Peach Jam!

34 PTS, 20 REB, 10 BLK, 5 AST

37 PTS, 12 REB, 10 BLK, 6 AST

38 PTS, 16 REB, 12 BLK, 6 AST pic.twitter.com/WXZFjALWkR

— Ballislife.com (@Ballislife) July 9, 2023

Ses performances au Peach Jam sont tout simplement historiques. Cooper Flagg est le premier joueur de l’histoire de l’EYBL à être dans le Top 3 des moyennes au scoring, au rebond, à la passe et au contre. Une polyvalence insolente qui ne cesse d’impressionner, qu’on le découvre ou qu’on le regarde jouer pour la cinquantième fois de la saison. Du dunk au chasedown block en passant par des tirs du parking, de la finition contestée dans la raquette ou des contre-attaques dévastatrices… La liste des points forts est longue.

Ayant mis un peu moins de la moitié de ses points sur les trois matchs de phases finales (71 sur 178), il a su marquer les esprits de tous les scouts et assistants NCAA présents dans les tribunes de North Augusta (Caroline du Sud), même s’il a perdu en finale du tournoi.

Pour rappel, Cooper Flagg a déjà reçu une offre de la prestigieuse fac de Duke pour la rejoindre dans deux ans. Mais il va continuer à susciter de l’intérêt dans tous les USA, lui qui a été révélé à la Coupe du Monde U17 où il a remporté l’or et une nomination dans le meilleur cinq du Mondial.