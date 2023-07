On entend beaucoup plus de parler de Miami dans les rumeurs autour de Damian Lillard que sur les actualités de son effectif actuel. Enfin actuel… Tyler Herro pourrait ne plus être de la partie dans les prochaines semaines. En effet, des équipes envisageraient de le récupérer contre un premier tour de Draft, ce qui pourrait faciliter la tâche du Heat dans sa mission de récupérer Lillard.

Ahhh Miami… La plage, les palmiers, le soleil qui tape sur la peau. Mais Miami, c’est aussi des mecs en costard dans les bureaux du Heat qui se donnent corps et âme actuellement pour essayer de monter le meilleur package afin de récupérer Damian Lillard. Le brief est simple : Dame veut aller à Miami mais les Blazers ne sont pas emballés par la potentielle contrepartie du Heat. Pas assez de picks de draft et pas intéressés par Tyler Herro, voilà qui ne fait pas vraiment les affaires de Pat Riley.

Donc oui, pas facile de trouver le bon deal, mais Tyler Herro – qui se retrouve dans pas mal de rumeurs en ce moment – représente sans doute la clé de cet échange. Et s’en débarrasser serait peut-être la solution pour avancer sur le dossier Lillard : on récupère un premier tour de Draft contre Herro, avant de l’envoyer à Portland contre Dame D.O.L.L.A..

There’s a potential multi-team trade where Miami could trade Tyler Herro for a first-round pick and then send 3-4 first-round picks to Portland for Damian Lillard, per @ShamsCharania

(Via @PatMcAfeeShow ) pic.twitter.com/6ka80URcgN

— NBACentral (@TheNBACentral) July 10, 2023

Pour revenir sur le CV de Tyler Herro, il avait signé une extension de 130 millions de dollars sur quatre ans à l’intersaison passée. C’est un contrat assez lourd qui ne s’associerait pas vraiment avec l’idée de reconstruction des Blazers. En plus, l’arrière arriverait dans l’Oregon sur un poste bien blindé en talent avec Shaedon Sharpe et Anfernee Simons déjà basés, sans oublier la présence du rookie Scoot Henderson.

La meilleure option pour Herro serait donc celle envisagée par le Heat, avec des franchises intéressées par son profil d’arrière shooteur : un petit échange contre des choix de Draft pour garder son contrat, pour arriver dans une franchise qui a envie d’exploiter son talent et son expérience au plus haut niveau NBA. Si cela se fait, le Heat aura donc un moyen de faciliter le trade pour Lillard, et tous les cadres en costard pourront peut-être enfin faire tomber la chemise et aller à la plage.

