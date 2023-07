Auteur d’une belle saison rookie avec les Pacers et voulant profiter de la Summer League de Las Vegas pour accélérer sa progression, Bennedict Mathurin fait partie de ce noyau de jeunes joueurs qui composent aujourd’hui la prometteuse équipe d’Indiana. Et l’arrière canadien de 21 ans n’a pas froid aux yeux. Il suffit d’écouter son copain Tyrese Haliburton pour comprendre à quel point Mathurin est ambitieux pour la suite de sa carrière.

“Je ne pense pas que quelqu’un soit meilleur que moi. LeBron va devoir me montrer qu’il est meilleur que moi.”

L’été dernier, avant même de poser un orteil en NBA, Bennedict Mathurin avait annoncé la couleur en challengeant publiquement LeBron James. De l’inconscience pour certains, du délire pour d’autres, mais cette déclaration est également le signe d’un jeune joueur qui a beaucoup confiance en lui.

Cette confiance a rapidement marqué son coéquipier Tyrese Haliburton, arrivé dans l’Indiana à peine quelques mois avant le rookie. Lors d’une récente apparition sur le podcast de Paul George, le jeune meneur All-Star s’est justement exprimé sur la mentalité de l’arrière, qui ne baisse les yeux devant personne.

“Ce qui rend Ben si spécial, c’est sa confiance. Le fait de dire simplement qu’il a confiance en lui, c’est le sous-estimer. C’est le mec le plus confiant que j’ai jamais rencontré de ma vie. Vous vous rappelez de sa déclaration à propos de LeBron ? C’est tout lui, il est comme ça. Parfois il peut être borné, mais c’est ce que j’aime chez lui.”

16,7 points et 4,1 rebonds de moyenne, une nomination dans le meilleur cinq rookie de la saison, et même quelques votes pour le trophée de Sixième Homme de l’Année, clairement Ben Mathurin a réussi une belle entrée en NBA. Et cette confiance qui le caractérise tant est l’une des raisons qui expliquent cette belle adaptation au plus haut niveau après deux saisons à l’université de l’Arizona.

Actuellement à Las Vegas pour participer à la Summer League, Mathurin veut désormais profiter de la ligue d’été pour mettre en pratique tout ce qu’il a bossé durant ces dernières semaines, mais aussi pour construire des automatismes avec ses copains et prendre plus d’assurance en tant que leader, ce qui n’est jamais évident pour un jeunot de 21 ans. Très rapidement, le sixième choix de la Draft 2022 a montré qu’il était au-dessus du lot à Vegas avec 27 points et 5 rebonds lors de sa première apparition. Mais l’objectif n’est pas tant de dominer en Summer League, l’objectif est vraiment de poser les bases pour une saison sophomore où il espère prendre une autre dimension.

Ben Mathurin peut-il faire ce gros jump que l’on voit parfois chez les joueurs de deuxième année ?

Pour Tyrese Haliburton, l’arrière canadien a en tout cas tout ce qu’il faut. La confiance en soi donc, mais aussi toutes les autres qualités nécessaires pour se rapprocher des All-Stars à son poste. L’agressivité vers le cercle, la capacité à provoquer des lancers-francs, de grosses qualités athlétiques, une mentalité de compétiteur, et aussi un vrai potentiel défensif. Cerise sur le gâteau : Mathurin possède un excellent chef d’orchestre à ses côtés en Haliburton, qui compte bien mettre Ben dans les meilleures conditions pour maximiser son talent.

On peut donc s’attendre à de belles choses de la part de Bennedict Mathurin la saison prochaine. Une campagne à 20 points de moyenne ? Une saison en mode Sixième Homme de l’Année ? Un spot définitif dans le cinq de départ aux côtés de Tyrese ? L’avenir nous le dira. Une chose est sûre cependant : ce gamin vise la lune, quitte à atterrir dans les étoiles.

“Dans son esprit, il se dit que dans deux ans, il sera le meilleur arrière en NBA.” – Tyrese Haliburton

