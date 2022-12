Soudés, clutchs, spectaculaires et avec un Tyrese Haliburton toujours plus proche du match des étoiles, les Pacers réussissent un joli coup en s’offrant le scalp des Cavs à la maison. Victoire 135-126.

Pour la box score complète de ce match, c’est par ici.

Hormis la grosse sortie de route face à l’équipe B des Pelicans, la dynamique est plutôt positive dans l’Indiana ces jours-ci. 3 victoires en quatre matchs, des beaux morceaux comme Boston, Atlanta et Miami au tableau de chasse, les fermiers avaient de quoi savourer mais c’était un autre test qui les attendait cette nuit avec Cleveland, solide quatrième à l’Est. Pas du tout impressionné par son adversaire du jour, Indiana a su attendre son heure pour frapper. Dans un match au couteau marqué par de nombreux changements de lead, les Pacers s’en sont remis à leurs hommes forts pour repousser les assauts des Cavs. Tyrese Haliburton a fait du Tyrese Haliburton, cette phrase devrait se suffire à elle-même, Buddy Hield confirme son statut de serial sniper et il s’est même offert un record NBA en inscrivant un premier tir primé au bout de… 3 secondes de jeu.

Confirmé : depuis 1997, année lors de laquelle le play by play détaillé a été intégré en NBA, c’est le premier tir à trois points rentré en 3 SECONDES de jeu. https://t.co/wgecihlHec — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2022

Les deux hommes cumulent 54 points à 11/14 de loin, avec une mention Splash Brothers validée. Si Myles Turner mérite également des éloges pour son travail dans la raquette face aux twin towers de Cleveland (6 contres !), il ne faudra pas oublier d’envoyer du love au duo Mathurin-Nesmith, intenable dans le money time (22 des 36 points d’Indiana). Encore une perf de qualité pour le rookie, qui réussit quand même l’exploit d’être un favori dans deux awards NBA dès sa première saison (ROY et 6MOY). Pour Nesmith, impossible de ne pas mentionner ce dunk monstrueux sur la bouille de Jarrett Allen. S’il n’est pas en haut du Top 10 au petit matin, ça sera scandale.

AARON NESMITH JUST DETONATED. 😱😱😱 pic.twitter.com/fJLsk8jxjc — Indiana Pacers (@Pacers) December 30, 2022

Pour les Cavs, c’est donc une nouvelle défaite et c’est déjà la troisième de suite. Défensivement, on est très loin de ce que Cleveland est capable de faire. Les hommes de J.B. Bickerstaff viennent de se prendre 118, 125 et 135 points dans la face. Pas exactement les standards locaux, d’autant qu’on rappelle que Cleveland a le… meilleur defensive rating en NBA. Ce match, les Cavs avaient les armes pour aller le chercher mais la fin du money time a été un long chemin de croix. Le score sur les 5 dernières minutes ? 19 à 7 pour Indiana. Compliqué dans ces conditions d’espérer grand-chose. Il faudra montrer davantage lors de la double opposition à venir face aux Bulls.

Les Pacers ont fini fort pour terrasser les Cavs et les voilà qui retrouvent le Top 6 à l’Est. Les hommes de Rick Carlisle tenteront de terminer en beauté 2022 face aux Clippers ce samedi soir.