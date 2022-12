C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Sources: Washington Wizards star Bradley Beal will be day-to-day after MRI on his left hamstring. He will miss tonight’s game vs. Phoenix, and there’s optimism he will be available as soon as the Wizards’ next contest on Friday in Orlando.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 28, 2022