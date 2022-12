À quel moment LeBron James battra-t-il le record all-time au scoring de Kareem Abdul-Jabbar ? C’est l’une des grandes questions de cette saison régulière 2022-23, une question qui va devenir de plus en plus insistante au fur et à mesure que le King se rapproche de KAJ. On vient de sortir les calculettes ici pour se faire une idée plus précise de la date potentielle, et sachez que ça pourrait tomber le 16 février, veille de l’anniversaire… de Michael Jordan.

S’il y a bien un événement basket qui peut potentiellement faire exploser Twitter, c’est celui-là.

Oh putain.

J’ai fait mes calculs. Michael Jordan fête ses 60 ans le 17 février. LeBron est à 575 points de devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. S’il tourne à 24 points de moyenne sur les 24 prochains matchs, il battra ce record… … le 16 février 😭😭😭😭😭 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2022

LeBron James qui devient officiellement le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA le 16 février prochain, un jour avant le 60e anniversaire de Michael Jordan himself.

Imaginez un peu. Naaaan on déconne. Mais imaginez quand même.

“Quand LeBron James battra Kareem Abdul-Jabbar au scoring, je n’aurai plus d’arguments dans le débat du GOAT pour Michael” a récemment déclaré Dirk Nowitzki. “S’il bat le record all-time au scoring, il sera le meilleur de tous les temps” avait balancé Shaquille O’Neal il y a quelques mois. C’est spécifiquement à cause de ce genre de hot takes qu’on se dit que la planète peut potentiellement exploser si LeBron établit le nouveau record juste avant les 60 ans de Jordan.

On ne vous apprend rien, le débat sur le GOAT opposant MJ à LeBron James n’est pas près de s’arrêter. Si le futur record du King n’a théoriquement rien à voir avec Jojo, ce sera un argument en plus que les pro-LeBron pourront utiliser pour mettre en avant leur Roi préféré dans des discussions endiablées. Argument que les pro-Jordan contreront en disant que LBJ fait ses stats dans le vide au sein d’une équipe des Lakers complètement claquée.

Au final, peu importe le camp dans lequel vous vous situez, on n’a qu’un seul conseil à vous donner : dites à vos proches que vous les aimez car la fin du monde est peut-être proche…