6 matchs, voilà ce que nous offre la NBA cette nuit. Un petit programme donc, mais un programme tout de même sympathique puisqu’on va avoir droit – entre autres – à un Celtics – Clippers qui promet d’être étincelant. Allez, preview !

ET PAR ICI POUR LE RECAP DE LA NUIT D’HIER

# LE PROGRAMME

1h : Hornets – Thunder

Hornets – Thunder 1h : Pacers – Cavaliers

Pacers – Cavaliers 1h30 : Celtics – Clippers

Celtics – Clippers 1h30 : Raptors – Grizzlies

Raptors – Grizzlies 2h : Spurs – Knicks

Spurs – Knicks 2h30 : Mavericks – Rockets

# À NE PAS MANQUER

Jayson Tatum et Jaylen Brown d’un côté. Kawhi Leonard et Paul George de l’autre. Quand on parle des meilleurs duos NBA à l’aile (et même tout court), ceux de Boston et Los Angeles font évidemment partie des références. Les Jay Brothers réalisent une saison magnifique ensemble pour porter les Celtics vers les sommets de l’Est, eux qui sont carrément sur des bases historiques au scoring. Et on sait à quel point Kawhi et PG peuvent faire du sale quand ils ne sont pas à l’infirmerie. Ça tombe bien, les deux stars des Clippers sont opérationnelles et en forme. Paulo fait du Paulo tandis que Leonard monte en puissance en ce moment, de quoi permettre aux Clips d’enchaîner les victoires sur ce mois de décembre (7 sur les 9 matchs). Alors que Danilo Gallinari sera le seul absent de la soirée, on risque d’avoir droit à une confrontation XXL, d’autant plus que les Celtics ont une revanche à prendre sur leur adversaire du soir. Leur dernier match contre Los Angeles ? Une défaite de 20 points dans les dents. Quelque chose nous dit qu’ils voudront corriger ça devant leur public ce soir…

# À SURVEILLER ÉGALEMENT