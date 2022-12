Enchaînant les absences lors des premières semaines de la saison régulière, Kawhi Leonard commence à trouver son rythme : minimum 25 points lors de trois de ses cinq dernières sorties et seulement deux matchs ratés en trois semaines, de bon augure pour la suite !

On ne sait pas si c’est le fait de jouer les Sixers qui inspire Kawhi Leonard, mais ce dernier commence à ressembler de plus en plus au Kawhi Leonard qui a crucifié Philadelphie un soir de mai 2019.

28 points et 5 passes en 34 minutes (plus haut total de la saison), 12/19 au tir, le tout en réalisant un festival à mi-distance. Malgré la défaite des Clippers sur le parquet de Philly cette nuit et un money time ne tournant pas à l’avantage du Klaw, la performance de ce dernier rappelle sans doute de très mauvais souvenirs à son adversaire du soir Joel Embiid, mais a surtout de quoi donner le sourire aux fans des Clippers pour Noël.

Parce que oui, Kawhi monte bien en puissance sur ce mois de décembre.

Avant le début de la saison, la fanbase de Los Angeles savait que Leonard aurait besoin d’un peu de temps pour retrouver son niveau de superstar. On ne revient pas d’une déchirure d’un ligament du genou et d’une saison blanche juste comme ça, comme si de rien n’était. Cependant, les premières semaines ont été plus difficiles que prévu : le genou a rapidement commencé à siffler, seulement cinq matchs joués entre le 20 octobre et le 5 décembre, et de vraies inquiétudes pour la suite.

Depuis ? Ça va bien mieux sur le dossier Kawhi.

Revenu sur les parquets il y a trois semaines, Leonard a joué huit des dix derniers matchs de Los Angeles, ses deux seules absences étant liées à des rencontres jouées en back-to-back. Dans le lot, on a quelques perfs pouvant laisser penser que l’ailier star des Clippers est sur la bonne voie. Celle face aux Sixers donc la nuit dernière, mais aussi contre les Celtics (25 points, 9 rebonds, 6 passes) et les Wizards (31 points, 9 rebonds, 3 interceptions, et un record de saison de 26 tirs tentés) tout récemment. Sur l’ensemble de cette période, Kawhi tourne à plus de 30 minutes par match pour des stats de 20 points, 7 rebonds, 1 interception à 47% au tir. Autrement dit, il préchauffe.

Leonard et les Clippers peuvent aujourd’hui s’appuyer là-dessus pour essayer de franchir le cap supérieur et continuer de monter en puissance sur le plan collectif. Avant la défaite chez les Sixers vendredi, Los Angeles restait sur cinq victoires en six matchs, une belle série permettant aux hommes de Ty Lue d’intégrer le Top 5 de la Conférence Ouest. Autre signe positif, l’infirmerie est quasiment vide, John Wall étant le seul joueur blessé de l’effectif avec un bobo à la cheville.

Tout ça pour dire que les Clippers sont peut-être sur le point de vraiment lancer leur saison. Pour info, Kawhi et les Clips vont finir l’année avec un road-trip de quatre matchs à l’Est, et n’ont qu’un seul back-to-back au programme d’ici au 5 janvier prochain.