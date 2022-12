Ayant récemment dépassé la barre symbolique des 1 000 matchs en NBA (saison régulière + Playoffs), Nicolas Batum a su rebondir chez les Clippers ces dernières années alors qu’il était au fond du trou à la fin de sa période Hornets. Une période qu’il n’a pas oubliée, une période durant laquelle les critiques n’arrêtaient pas de tomber. Notamment en France.

Il y a deux ou trois ans, quand il ne rentrait plus dans les plans des Charlotte Hornets, Nicolas Batum ne s’imaginait pas dans une telle position. “Jouer de vraies minutes et avoir un rôle chez un contender ? Non. Je pensais plutôt à la retraite.”

Oui, la retraite. Carrément.

Voilà qui montre à quel point Nicolas Batum était au fond du trou chez les Hornets. Abonné au banc de touche, considéré comme l’un des joueurs les plus surpayés de la NBA, en pleine crise de confiance et devant faire face à de vieux démons, Nico ne voyait plus d’avenir dans le basket, en tout cas en tant que joueur. Mais le plus dur dans tout ça, c’était la vague de critiques provenant directement de l’Hexagone (via Clutch Points).

“That’s what hurt me the most: What people said back home in France. Some people said I wasn’t even good enough to play in the French league or on the national team anymore.”

Nicolas Batum is now flourishing with the Clippers.https://t.co/DgKlEMGtSd

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) December 23, 2022