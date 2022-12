De retour sur les parquets cette nuit après une absence de six semaines, Desmond Bane a retrouvé ses copains, et surtout les Grizzlies possèdent enfin leur cinq majeur ultime : Ja Morant à la mène, Bane à l’arrière, Dillon Brooks en 3, et le duo Jaren Jackson Jr. – Steven Adams à l’intérieur. De quoi mettre tout le monde d’accord à l’Ouest ?

On peut avoir le sourire à Memphis en ce 24 décembre.

Cette nuit à Phoenix et pour la toute première fois de la saison, le coach des Grizzlies Taylor Jenkins a donc pu aligner la meilleure version de son cinq de départ. Ce n’était effectivement jamais arrivé depuis le début de la campagne 2022-23, les bobos s’enchaînant au sein des titulaires. Morant est passé par la case infirmerie, Bane sort tout juste de plusieurs semaines d’absence, JJJ a fait ses débuts seulement le 15 novembre, tandis que Brooks et Adams ont chacun manqué trois rencontres cette année.

Résultat ? Victoire de 25 points pour les Grizzlies chez les Suns, de quoi conforter leur place de leader (bilan de 20 victoires – 11 défaites) avec Denver au sommet de la Conférence Ouest.

Cette nuit, les Grizzlies ont joué pour la 1ère fois de la saison avec leur 5 majeur ultime : Ja Morant

Desmond Bane

Dillon Brooks

Jaren Jackson Jr

Steven Adams Ils étaient déjà au top de l’Ouest avant ça.

S’il manquait du monde chez les Cactus (notamment Devin Booker) et que ces derniers sont dans le dur depuis début décembre, on peut quand même se demander si Memphis n’est pas sur le point de s’envoler au sein de la Conférence Ouest.

“On n’a peur de personne. C’est super d’avoir tout le monde, c’est super de gagner de cette manière.” – Dillon Brooks

Depuis la saison dernière, les Grizzlies sont devenus spécialistes pour enchaîner les victoires malgré les blessures. Une caractéristique montrant à la fois la solidité du collectif, la profondeur de l’effectif et le côté résiliant du groupe de Taylor Jenkins. Alors forcément, maintenant que Memphis est au complet ou presque (seul Danny Green squatte encore l’infirmerie, Ziaire Williams est lui revenu début décembre), on imagine bien un scénario où les Grizzlies sortent une grosse série pour bien boucler l’année 2022 et entamer la suivante sur les meilleures bases possible.

Le calendrier des Grizzlies

Attention cependant, on sait d’expérience que “équipe de retour au complet” n’est pas automatiquement synonyme de “meilleurs résultats tout de suite”. Non seulement c’est la première fois que le cinq ultime de Memphis est aligné cette saison, mais en plus il n’avait été aligné qu’à dix reprises en régulière l’an passé. Le bilan ? 4 victoires pour 6 défaites. Tout ça pour dire qu’une période de réajustement peut potentiellement être nécessaire avant que les Grizzlies ne tournent à plein régime.

En tous les cas, une chose est sûre aujourd’hui : Memphis peut regarder n’importe qui dans les yeux. Les Grizz sont en tête de leur conférence, ils possèdent l’un des cinq de départ les plus équilibrés de la NBA, et ne sont pas du genre à se gêner quand il faut jouer des coudes pour s’imposer.

L’Ouest peut trembler.