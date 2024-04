Il y a huit jours, on s’extasiait ici sur le fait que Kawhi Leonard venait de passer la barre des 65 matchs cette saison, le rendant éligible aux différents trophées et NBA Teams et, surtout, ceci officialisant son retour en forme. Le TrashTalk Curse existerait-il aussi à la rédaction ?…

Absent mardi soir face aux Kings et de nouveau absent cette nuit contre les Nuggets, Kawhi Leonard soigne un bobo au genou mais il semblerait que son coach Tyronn Lue… n’en sache pas bien plus.

En temps normal on n’en ferait pas un fromage, mais quand il s’agit de Kawhi et de ses antécédents, disons qu’on a quelques craintes…

Kawhi Leonard n’a jamais joué autant de matchs en une saison depuis 2017 (!) et le type a le genou en vrac à 10 jours des Playoffs… franchement c’est pas possible tous les ans c’est la même on peut pas juste avoir droit au bonheur de revoir Kawhi à 100% en Playoffs ? Please ?

Régulièrement blessé et/ou absent pour les Playoffs depuis plusieurs années, Kawhi Leonard est fragile, on le sait. Le timing de cette annonce file des sueurs aux Clippers, eux qui sont actuellement à la lutte pour une place dans le Top 6 de l’Ouest et qui peuvent encore tout aussi bien terminer quatrièmes que huitièmes. Comme disent les jeunes on va rester connecté, mais une sale impression de déjà vu s’est emparé de l’air californien cette nuit. Allez, croisons les doigts pour Kawhi, car si c’est lui qui le fait… il pourrait se faire mal.