On est lundi, et le lundi… c’est le meilleur jour de la semaine, non ? Au programme de cette nouvelle soirée de basket, les Nets qui voudront oublier Kyrie Irving au plus vite, un choc entre David et Goliath à l’Est, et des Guerriers privés de leur chef qui voudront certainement raccrocher au wagon des Playoffs.

# LE PROGRAMME :

1h : Celtics – Pistons

Celtics – Pistons 1h : Cavaliers – Wizards

Cavaliers – Wizards 1h30 : Clippers – Nets (en direct sur BeIN Sports 1)

Clippers – Nets (en direct sur BeIN Sports 1) 2h : Spurs – Bulls

Spurs – Bulls 2h : Kings – Rockets

Kings – Rockets 3h : Mavericks – Jazz (en direct sur BeIN Sports 4)

Mavericks – Jazz (en direct sur BeIN Sports 4) 4h : Thunder – Warriors

Thunder – Warriors 4h : Bucks – Blazers

# A NE PAS MANQUER :

Cette nuit, les Nets reçoivent les Clippers dans leur premier exercice sans Kyrie Irving, transféré hier soir aux Mavericks. Il sera intéressant de suivre comment cette équipe, qui repose désormais sur la bonne forme de Cam Thomas, mdr, arrivera à se sortir des griffes de Kawhi Leonard et de ses amis californiens. Les nouveaux (Dorian Finney-Smith et Spencer Dinwiddie) ne seront pas encore en short, et Nico Batum et ses hommes sont en tout cas grandissimes favoris de ce match. On connait un Snake qui pourrait bien demander son trade devant sa télé, alors avis aux amateurs.

# A SUIVRE ÉGALEMENT :