Pré-saison : préchauffage attendu de Kawhi Leonard, ce soir contre les Wolves

Après une journée calme avec un seul match au programme, la pré-saison NBA revient en force avec six rencontres. Au menu : les Warriors sans Draymond Green mais aussi un Clippers-Wolves et un Raptors – Bulls qui sentent bon les Playoffs.

# Le programme du jour

0h : Raptors – Bulls

1h : Thunder – Maccabi Ra’anana

1h : Spurs – Pelicans

2h30 : Warriors – Lakers

3h : Kings – Blazers

4h30 : Clippers – Wolves

Week-end oblige, la balle orange se fera entendre à un horaire un poil plus raisonnable et ça commence dès minuit avec un Raptors – Bulls qui sent bon les Playoffs à l’Est. Les Dinos vont tenter d’oublier leur triste performance de vendredi face à Houston (116-100). Chicago, toujours privé de Lonzo Ball, va de son côté vouloir confirmer sa belle victoire contre Denver. On va espérer que DeMar DeRozan sera en tenue pour des retrouvailles toujours sympatoches avec la fanbase des Dinos.

On enchaîne à 1h, avec le Thunder qui joue contre le club israélien du Maccabi Ra’anana tandis que les Pelicans et Zion Williamson rendent visite à des Spurs qui n’ont toujours pas gagné en pré-saison. C.J. McCollum ne sera pas en tenue pour l’occasion et la présence de Brandon Ingram est également incertaine. Keldon Johnson, en cours de rétablissement, ne devrait pas voir le terrain également.

On arrive au match le plus « médiatique » du lot avec des Lakers qui se rendent à San Francisco pour y défier les Warriors. L.A. a perdu ses trois premiers matchs de pré-saison et n’est pas sûr de pouvoir compter sur Anthony Davis, toujours gêné par des douleurs au dos. Côté Dubs, pas de Draymond Green cette nuit, à l’écart du groupe à cause de son énorme pain envoyé à Jordan Poole. Le pitbull s’est excusé publiquement mais sa date de retour au sein du groupe est inconnue pour le moment.

On continue à l’Ouest avec les Kings qui affrontent les Blazers, pour ce qui pourrait être une rivalité pour les places du Play-in. Domantas Sabonis a raté l’entraînement de samedi pour des raisons persos mais le Sacramento Bee rapporte qu’il devrait être en tenue pour ce premier match à la maison en pré-saison pour confirmer le +30 infligé aux Lakers. De son côté Portland a fait tourner largement contre Maccabi ce jeudi et on devrait donc revoir Damian Lillard ce week-end, si possible avec un Shaedon Sharpe qui se montre de nouveau.

On finit notre tournée avec un Clippers – Wolves très alléchant. Les uns ont récupéré leurs leaders blessés, les autres ont sorti l’artillerie lourde en allant chercher Rudy Gobert au Jazz. Un duo qu’on pourrait retrouver dans le Top 5 cette saison à l’Ouest si tout se met bien en place. L’occasion de revoir le tandem Kawhi – PG en action pour L.A. mais c’est toujours le flou quant aux débuts de la paire Towns-Gobert pour les Loups…