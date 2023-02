Très en vue hier soir dans la victoire des Knicks face aux Sixers, Evan Fournier a pu se faire plaisir comme ce n’était plus arrivé depuis un bail. Mais malgré cette apparition inattendue, l’arrière français garde de bonnes chances d’être transféré d’ici la trade deadline de jeudi soir.

Drôle de story hier au Madison.

Hymne national, R.J. Barrett n’est pas au mieux et Evan Fournier l’a compris, youpi il devrait intégrer la rotation de Tom Thibodeau face aux Sixers. Trois heures plus tard ? 17 pions dans la sacoche, une victoire et une grosse activité, ça ne va pas changer le destin mais ça fait du bien.

Le destin ? Un transfert pas “inévitable” d’ici jeudi mais fortement souhaité par le joueur et son entourage, on l’imagine, en tout cas on imagine surtout que Vavane aimerait juste pouvoir jouer un peu au basket, t’sais son métier là. D’ailleurs, hier, on dirait bien que ça lui a fait du bien :

“Aider l’équipe à gagner ? C’était un peu comme un agréable coup d’un soir.”

Concernant la trade deadline, prévue jeudi soir à 21h pétantes, Evan Fournier a été interrogé en postgame et a tout d’abord avoué ne pas connaitre l’horaire ni la date de ladite deadline, avant de nous faire un petit teaser sur son programme de jeudi, à l’heure où la rédaction de TrashTalk claquera ses plus beaux squats entre chaque transfert qui tombe.

“Je vais aller faire ma sieste, et quand je me réveillerai… si je suis tradé je suis tradé, c’est comme ça, c’est la vie.”

Contents de savoir que ça ne va pas l’empêcher de dormir, son matelas est probablement super moelleux d’ailleurs, et nous tout ce qu’on veut c’est revoir très vite de belles photos avec de nouveaux paysages. Deal ?