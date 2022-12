On le sait, c’est effectivement un énième papier sur le débat du GOAT. Mais ici, on parle de l’avis de Dirk Nowitzki, pas de celui du coach de Saint Amand les Eaux, et l’Allemand semble de plus en plus enclin à voir LeBron James comme le GOAT. Explications.

Si les excès des deux jours passés vous empêchent de lire correctement cet article, pas de panique. On prend son temps, un café et une vitamine, et on s’y remet. Parce que la soirée d’hier était fournie en confrontations au sommet, et en rivalités en tout genre. Pour LeBron James et les Lakers, ce sont les Mavericks qui les attendaient tranquillement à Dallas. Juste de quoi savourer un duel générationnel en attaquant le troisième festin. Dirk Nowitzki était là pour apprécier la Remontada de ses Mavs, lui qui a eu droit avant le match à l’inauguration de sa statue devant l’American Airlines Center. Et le Wunderkid a profité d’une interview pour adresser un mot doux au King, LeBron James.

Dirk Nowitzki on when LeBron James breaks the scoring record: “I always say MJ is the G.O.A.T, [but] if he surpasses @kaj33 w the scoring record I’m kind of running out of arguments for Michael,” says @swish41.#MFFL #BullsNation #Lakeshow pic.twitter.com/EFXAKnj3iH — Landon Buford (@LandonBuford) December 25, 2022

“Le fait qu’il puisse jouer à ce niveau-là, et à ce niveau athlétique notamment, en saison 20, c’est juste incroyable. Et j’ai toujours dit que Michael Jordan était le G.O.A.T, mais s’il [LeBron James] surpasse Kareem [Abdul-Jabbar] au classement du meilleur scoreur, je vais arriver à court d’arguments pour Michael.”

Dirk, superstar des Mavs pendant 21 ans et scoreur de génie à jamais dans l’histoire de la Grande Ligue, pourrait se laisser convaincre par l’argument de la All-Time scoring list pour prendre partie dans le débat du GOAT ? On le comprend, et il n’est pas le seul. On parle tout de même du titre de meilleur scoreur de tous les temps. Une récompense que Bron Bron devrait vraisemblablement atteindre d’ici la fin de la saison, et qui attesterait autant de la domination du gamin d’Akron sur la NBA que de sa longévité. Et puisqu’on parle de scoring et de longévité, il est clair que le German Jesus s’y connait un peu.

Certes, l’ami LeBron a depuis ce tweet engrangé 867 points, portant son total à 37 796 unités soit à seulement 591 longueurs du trône de Kareem Abdul-Jabbar, mais le classement lui n’a pas bougé. Et si l’on baisse les yeux vers les rangs suivants, on retrouve nul autre que Dirk Nowitzki en personne, occupant le sixième rang. L’allemand fait bien partie des sept seuls joueurs à avoir pour le moment atteint la barre exceptionnelle des 30 000 points en carrière, avec 31 560 pions pour Dirk Diggler. Ah, 21 saisons et 1522 matchs à traîner sur les parquets NBA pour enchaîner les one-leg fadeaways, ça donne à l’Allemand une certaine légitimité pour parler de l’importance de ce classement dans le débat.

Est-ce que LeBron James terminerait le débat du GOAT en devenant le meilleur scoreur de l’histoire de la Ligue ? Ça, ça n’est sûrement pas à nous de l’affirmer. Est-ce que ça donnerait à ses défenseurs un argument de poids ? Très certainement. En tout cas, ça pourrait suffire à faire changer l’avis de la légende qu’est Dirk Nowitzki, et ça en dit long sur les enjeux de cette saison pour le King…