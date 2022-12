Les 10 ans de TrashTalk : la préhistoire !

TrashTalk fête ses 10 ans ! À cette occasion, nous avons décidé de vous présenter une série inédite : chaque mois, vous retrouverez sur la chaîne YouTube une vidéo spéciale, dédiée à une grande histoire de ces 10 ans ! On commence donc par le plus logique : la préhistoire…

Pour retrouver toutes les vidéos de votre site préféré, y’a qu’à suivre le lien magique.

Voilà qui ne nous rajeunit pas mais tant d’images qui remontent à la surface. Les coulisses de la chaîne, sa génèse, les débuts du trio Bastien – Alex – Léonce, les premiers apéros, les montages, Alex avec des cheveux (tout le monde l’aura remarqué), l’histoire du fameux tableau avec un magnifique concours de boulettes qui aura animé le tandem mythique sur les poufs. et tout simplement la création d’une histoire formidable vécue tous ensemble ! Voilà pour cette première vidéo, avec le débrief dans la foulée pour avoir un regard neuf sur des souvenirs qui commencent à dater. Le premier d’une longue série, mais ça c’est pour plus tard.

Vous connaissez la musique, vous l’entendez depuis une décennie désormais. On s’installe peinard, on prend un truc pour grignoter et mater la genèse de la chaîne TrashTalk. Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes, et vous remercie pour votre soutien infaillible depuis… 10 ans !