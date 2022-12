Les Kings n’ont pas été gâtés pour les fêtes. Non seulement Sacramento s’est inclinée vendredi dernier face aux Wizards, mais les joueurs de Mike Brown ont également été frappés par la blessure de leur pivot star, Domantas Sabonis. Dans la capitale californienne, le flou demeure quant à la situation du Lituanien…

Deux et deux font quatre, l’eau mouille, le feu brûle, et les Kangz ont la poisse. Rien ne peut se passer trop bien à Sacramento sans qu’une merde vienne perturber les plans de la franchise. Et cette fois, c’est Domantas Sabonis qui fait les frais de la malédiction Kings. Blessé à la main droite lors de la réception de Washington ce vendredi 23 décembre, “Domas” a été contraint de sortir à trois minutes de la fin du match, perdu 111 à 125 face aux pensionnaires de Poudlard.

ESPN Sources: Sacramento Kings All-Star Domantas Sabonis has suffered a right-hand injury and will undergo further testing and evaluation on treatment options. It is immediately unclear how much time – if any – Sabonis will miss. pic.twitter.com/AmbxASxAMY — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 24, 2022

Le pivot est immédiatement allé passer une radio, mais si les rayons X ont bel et bien confirmé l’existence de la blessure, ces tests n’ont donné aucune précision supplémentaire sur la gravité ou les conséquences de celle-ci. De nouveaux examens sont prévus et devraient éclairer la situation, et il semblerait même qu’un monde existe où le Lituanien n’aurait pas besoin de manquer un seul match. De la même façon, il y a donc aussi un monde où le fils d’Arvydas Sabonis se retrouverait sur la touche pour une durée indéterminée, handicapant fortement les ambitions des Kings.

Et quand on connaît la propension de Sacramento à subir ce genre de coups de malchance, on se doit de rappeler à la commu Kings qu’une surconsommation d’anxiolytiques est dangereuse pour la santé. Pourtant, Sacto partait magnifiquement bien en ce premier gros tiers de saison. Sixièmes de la Conférence Ouest avec un bilan de 17 victoires pour 14 défaites, les hommes de Mike Brown pourraient même venir jouer les trouble-fête en Playoffs pour la première fois depuis 2006. Se déplacer à Sacramento est la promesse d’un match difficile pour toutes les franchises cette saison (demandez aux Cavs).

Et ce succès, les Californiens le doivent en partie à l’ami Sabonis. Arrivé à la deadline la saison dernière dans un trade complètement fou envoyant Tyrese Haliburton aux Pacers, l’intérieur lituanien a vite pris ses marques avec De’Aaron Fox, et le duo 1-5 des Kings carbure à plein régime cette saison. Du haut de ses 17,9 points, 12,4 rebonds et 6,7 passes décisives de moyenne par match, Domas peut à l’instant T se vanter d’être le meilleur rebondeur de la Ligue tout en étant l’un des plus efficaces au shoot (61,2% au tir, 38,9% de loin, ses meilleurs pourcentages en carrière). De quoi s’offrir un dossier de choix pour aller chercher une étoile supplémentaire du côté du All-Star Game de Salt Lake City en février 2023. Enfin, si sa santé lui permet bien sûr…

Les doigts sont bien serrés du côté de Sacramento. L’absence de Domantas Sabonis serait une belle épine dans le pied des Kings. Fans des violets, on vous laisse allumer des cierges.

