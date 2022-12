Petit bémol à la belle fête de Noël à Denver : le vétéran des vétérans, Jeff Green a.k.a Uncle Jeff, s’est blessé ce vendredi face aux Blazers. Le tonton des Nuggets s’est fracturé la main et il devrait manquer minimum quatre semaines…

La fin d’année était pourtant parfaite à Mile High City : des victoires à la pelle, un Nikola Jokic de retour à son niveau de double MVP en titre et une infirmerie progressivement vidée (même Michael Porter Jr. est dispo, c’est dire). Mais si l’équipe de Michael Malone a pu fêter tout ça en beauté avec une belle victoire face aux Suns dans le dernier match de ce Christmas Day, notamment grâce à un Joker qui nous a permis de terminer la soirée en apothéose, il en est un qui n’a pu célébrer qu’en tant que spectateur, et c’est ce bon vieux Jeff Green.

Big injury news for Denver: Jeff Green sustained a left finger sprain and left hand fracture in the 4th quarter last night vs. Portland, Nuggets announced today. He’ll be reevaluated in four weeks. Denver may try and soak up some of those backup PF minutes with Michael Porter Jr.

— Harrison Wind (@HarrisonWind) December 24, 2022