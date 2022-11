Vous pensiez que les dinosaures avaient disparu ? Détrompez-vous, il en reste un et il vit à Denver. A Denver, le dernier dinosaure, et si vous avez la ref c’est que vous avez plus de 35 ans.

Wes Matthews est l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la Ligue depuis un paquet d’années maintenant, mais quand Shai Gilgeous-Alexander a lu cette info sur TrashTalk il a éclaté de rire.

Dans le Top 10 des grands maboules de la lévitation cette saison, Javonte Green n’est probablement pas dixième. Ni neuvième. Ni huitième. Enfin bref, on s’est compris.

Bennedict Mathurin est l’une des très belles surprises du début de saison et envoie carton sur carton depuis trois semaines ? Jeff Green, lui, envoie crête sur crêpe depuis trois décennies.

Kevin Porter Jr. fait partie de ces mecs capables de résoudre une équation en l’air, ou d’acheter des fruits et légumes, ou de faire une partie de Candy Crush. Enfin bref, on s’est compris.

Si vous cherchez les genoux de Romeo Langford, ils sont restés quelque part, là, sur le parquet de l’AT&T Center.

Alors on n’aime pas spécialement la guerre, mais disons que si jamais on devait la faire, on partirait plus tranquille avec Marcus Smart en tête de cortège.

Jeff Green, trois décennies, tomars, toussa.

« DeMar DeRozan ne sait faire que shooter à mi-distance », c’est ce qu’on aurait dit si on ne regardait pas les matchs de DeMar DeRozan. (Il met des lancers aussi)

Isaiah Jackson dans sa plus belle imitation de la statue de la liberté, dommage qu’il se soit trompé de main.

La violence de ce poster d’OG Anunoby n’a d’égal que la violence de son début de saison.