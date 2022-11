Nuit de malade. Pas de performances à 58 points, mais plein de petits éléments chouettes à décortiquer à la machine à café du boulot. Prenez votre pause après seulement quinze minutes de taf, personne ne vous le reprochera, ou peut-être que si mais vous n’aurez qu’à lui montrer les dribbles de Killian Hayes devant Jayson Tatum et tout se solvera.

Bennedict Mathurin in the first half 👀🔥

23 PTS

8-10 FG

5-6 3PM pic.twitter.com/pISapNFMjK

— NBA TV (@NBATV) November 10, 2022