Les Pacers ont perdu un match qu’ils auraient largement pu gagner, mais Bennedict Mathurin a encore sorti une performance de zinzin, surtout en première mi-temps. S’il va être difficile d’aller chercher Paolo Banchero pour le trophée de rookie de l’année, celui de meilleur sixième homme est clairement à sa portée.

C’est toute l’équipe des Pacers, que dis-je, tout l’Indiana qui était en feu hier en première mi-temps face à Denver. 13 points pour Tyrese Haliburton, tout pareil pour Isaiah Jackson, 8 chacun pour Buddy Hield et Myles Turner, et voilà les Pacers avec 14 longueurs d’avance sur les Nuggets à la mi-temps.

« Attends mais là, tu nous donnes des stats qui font 40 points au total, alors quoi, les Nuggets en ont mis 25 en 24 minutes ? »

Non, évidemment, et puis vous avez lu le titre donc vous savez où on veut en venir. Il faut bien sûr ajouter à tout ça le premier acte exceptionnel du rookie Bennedict Mathurin : 23 points à 8/10 au tir, dont 5/6 à trois points, avec 2 petits rebonds pour la forme et un seul turnover. Le gamin né au Canada a mis tout le monde d’accord avec une efficacité déconcertante : 80% au tir, bravo vous savez compter, 5/6 c’est plus difficile mais ça fait 83% depuis le parking. Tout cela en sortie de banc et donc en seulement 13 minutes. Bon, il s’est éteint en deuxième mi-temps, comme toute son équipe, aucun joueur à 10 points ou plus et une sale défaite pas forcément méritée, 122-119. Il ne marquera « que » 30 points au final, mais ça n’enlève rien à ce à quoi on a assisté pendant une mi-temps.

Bennedict Mathurin in the first half: 23 PTS

8-10 FG

5-6 3PT

2 REB

13 MIN 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/nRymdVQGvC — Indiana Pacers (@Pacers) November 10, 2022



Tout ça est à l’image de son début de saison : 19,4 points de moyenne à 44% au tir et 40% à 3-points, en sortie de banc et 29 minutes par match. Autant dire que Bennedict Mathurin n’a qu’un seul adversaire pour le titre de rookie de l’année. Bon, il se trouve que c’est Paolo Banchero et que pour l’instant c’est bien lui le favori mais l’arrière des Pacers n’est pas si loin derrière. Avec un seul match sous les 10 pions en 2022-23, la régularité est de mise. Le plus fou dans ce début de saison Mathurinesque ? S’il continue sur ce rythme, le gamin pourrait bien être élu meilleur sixième homme au printemps. Là, il y a de la concurrence, et pas des moindres : Russell Westbrook n’aurait jamais dû en faire partie mais on en est là, Christian Wood est l’un des seuls mecs capables d’aider Luka Doncic à Dallas, Jordan Poole va bien se réveiller un jour et Malcolm Brogdon sait défendre contrairement à tous les autres. Mais Bennedict Mathurin est bien le meilleur scoreur du lot, et c’est souvent ça qui compte le plus. S’il continue comme ça, il pourrait bien tout rafler.

La défaite face aux Nuggets après une si belle première mi-temps ne doit pas venir entacher la performance XXL du Canadien. Si les Pacers sont presque à l’équilibre (5-6), c’est en grande partie grâce à Bennedict Mathurin et ses folies en sortie de banc. Est-ce qu’il ne nous ferait pas une Ben Gordon 2005, en devenant meilleur sixième homme en tant que rookie ?