Allez, café – le replay : qui trône en tête du 1er MVP Ranking de la saison ?

À peine le réveil qui sonne et la course matinale s’enclenche déjà. Au beau milieu de toutes les incertitudes qui envahissent alors votre quotidien, quoi de mieux que de se rassurer avec le replay du « Allez, café » de la veille ? De toute façon le retard est déjà consommé alors autant en profiter !

Si ce matin, nous sommes jeudi, c’est qu’hier, nous étions mercredi. Un jour béni pour les fans de NBA, car le milieu de la semaine rime avec Panzani et bien souvent dingueries. Mais avant de se goinfrer d’un énorme plat de pâtes, il est toujours bon de bèqueter quelques petits fours ou des chips, ça fait aussi l’affaire. Vous l’aurez compris, pas de marathon NBA sans son « Allez, café » dont on vous balance le replay. Dans l’édition d’hier, on parle de NBA à l’étranger avec le fameux dossier de l’expansion de la grande Ligue, mais on se tartine aussi un bon gros débat sur le premier ranking MVP de la saison. Vu les performances que balancent certains zinzins, il y a du monde au portillon. Pour finir en beauté, forcément un petit questionnaire sur le trophée aux trois fameuses lettres. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse vous délectez de votre émission préférée !

Pas de mercredi Panzani sans son « Allez, café », c’est une maxime qui devrait être gravée au Panthéon dans les prochains mois. En attendant, on envoie des salutations distinguées et des grosses bises à tous ceux qui étaient présents hier soir !