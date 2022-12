Dans le deuxième match de ce NBA Christmas Day 2022, LeBron James disputait son 17è match de Noël. Ce qui n’a pas empêché les Lakers de prendre une taule car, malgré les 9 petits points au final, ce Mavericks – Lakers a quitté la catégorie des matchs équilibrés dès le retour des vestiaires.

Le début de match des Mavs ? Disons que le plus beau highlight de la soirée eut lieu… devant la salle, avec le reveal de la statue de la légende Dirk Nowitzki. Sur le terrain ? Beurk, cra-cra, cheum, et les Lakers font le match surtout parce que Dallas joue très mal. Toute la première mi-temps d’ailleurs ou pas loin, Christian Wood est titulaire et s’éclate face aux très petits Lakers – on y reviendra – mais Luka Doncic semble avoir mis plus de cœur à l’ouvrage pour choisir son accoutrement d’avant match que pour jouer sérieusement au basket, et logiquement les Lakers d’un LeBron solo mais solide virent en tête à la pause.



La suite ? Euh, couchez les gosses et on vous raconte. Les Mavs s’adaptent au cinq adverse, filent la gonfle à Dinwiddie et mettent Luka Doncic dans un corner. La défense des Lakers oublie le côté faible, Luka et son génie font le reste et transfèrent tous les ballons vers Tim Hardaway Jr. ou Reggie Bullock. Les Angelinos prennent l’eau de toute part et passent de +10 à -20 en quelques minutes, on vous laisse faire le calcul mais tout ce qu’on peut vous dire c’est que ce match était – déjà – quasi fini, et que l’écart allait donner lieu… à des expériences bizarres de la part de Darvin Ham.

Austin Reaves : 1m96

Lonnie Walker : 1m93

Russell Westbrook : 1m91

Patrick Beverley : 1m88

Dennis Schroder : 1m85 https://t.co/EPGWG57soS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2022



Christian Wood se sent comme Olivier Minne au milieu de gens de petite taille sur le Fort, l’écart est revenu à 10 points mais Luka Doncic gère la fin de match en terminant une partition finalement très complète (32/9/9) et en faisant enfin fermer le clapet de Patoche Beverley. Les Mavs ? Se rassurent encore avec une troisième win de suite. Les Lakers ? Les maux sont là, ils ne semblent pas vouloir disparaitre et même la magie de Noël n’y peut rien.