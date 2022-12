Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravira donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket, même à Noël. Chiche ?

Pour le deuxième match de cette soirée pleine de boules et de guirlandes, les Mavs recevaient un semblant d’équipe de basket, qui a fait semblant de nous faire croire qu’elle pouvait s’imposer. Les notes ? C’est ici et nulle part ailleurs.

# Dallas Mavericks

Luka Doncic (8,5) : toujours l’impression de voir un gamin sous gnôle, surtout quand il est arrivé à la salle vêtu comme un cow-boy. A l’arrivée ? 32/9/9, le jeu qui le regarde et des feintes de papy qu’on a du mal à comprendre même après les avoir vu trois fois au ralenti.

Spencer Dinwiddie (4) : a pris la mène sur le temps fort des Mavs mais a été globalement très maladroit, heureusement que son meneur n’est pas trop mauvais. Ne vendra pas les highlights de son match en NFT.

Christian Wood (8) : ce soir CW devenait éligible à une extension de contrat, alors il a lâché un 30/8/7/4/2. Oh le gros vénal.

Tim Hardaway Jr. (7,5) : il a profité de ce fameux troisième quart pour rentrer les deux tiers de ses 26 points sur la période. Trop fassile.

Reggie Bullock (7) : Reggie a bouloqué quatre tirs du parking et il a un peu défendu, c’est tout ce qu’on lui demande.

Davis Bertans (5) : on l’avait presque oublié celui-là, et très franchement on ne s’en portait pas plus mal.

Dwight Powell (5) : l’un des deux seuls intérieurs du roster des Mavs ce soir et c’est donc pour ça qu’il a été si utile à son équipe (pas du tout).

JaVale McGee (-) : tu nous manques toi, depuis quelques temps.

Frank Ntilikina (-) : tu nous manques toi, depuis le début de ta carrière NBA.

McKinley Wright IV (5) : a un nom de rasoir.

Tyler Dorsey et Jaden Hardy (-) : en tatane toute la soirée, ont eu droit à quelques secondes de jeu pour pouvoir profiter de la douche.

# Los Angeles Lakers

LeBron James (7,5) : mis à part qu’il a joué son 17è Christmas Day, qu’il est le meilleur scoreur all-time des 25 décembre en NBA grâce à ses 38 points du soir et qu’il rentre dans les défenses telle une camionnette dans un jeu de quilles ? Rien à déclarer. Tellement fort mais tellement seul, et devenu tellement clivant.

Darvin Ham (6’4) : quand les Lakers sont revenus à 10 points dans le dernier quart, cette chipie de Darvin a tenté un cinq avec… cinq arrières dont bien trois ou quatre meneurs. A votre avis, ça a marché ?

Thomas Bryant (5) : avec un bon meneur pick and roll et un projet cadré, on imagine bien ce garçon avoir une vraie place en NBA. Mais c’est apparemment trop demandé.

Lonnie Walker IV (4) : IV, car il était le quatrième meneur sur le terrain au quatrième quart-temps. 4×4, Lonnie est un meneur tout terrain.

Russell Westbrook (5) : il a pris une technique en fin de match car Scott Foster n’aime pas quand on parle trop fort aux femmes. Sinon ? Beaucoup de bruit pour pas grand chose, on a presque envie de dire “comme d’habitude”.

Pat Beverley (3) : a passé le match à japper avec Luka Doncic. Luka a lâché un 32/9/9 et il a gagné, Patoche valide pour sa part un joli 8/3/3 dans la défaite. Time.

Dennis Schroder (5) : 7 points, 5 rebonds et 4 passes en 28 minutes. On a regardé le match mais on l’a à peine vu. Triste.

Austin Reaves (6) : heureusement qu’Austin est là pour nous faire aimer ces Lakers, c’est un peu le pouvoir d’Austin cette saison, le fameux Austin Power.

Wenyen Gabriel (5) : il est gentil, il fait beaucoup d’effort, mais nous aussi, clairement.

Troy Brown Jr. (4) : Troll Brown Junior.

Max Christie, Damian Jones et Kendrick Nul (-) : rien à signaler

Anthony Davis (-) : le ministre américain des antibiotiques a assisté incrédule à cette nouvelle défaite des siens.