Les notes de Lakers – Nets : le match de Russell Westbrook à montrer dans toutes les écoles, les écoles de BTP bien sûr

On le sait, 2021 a encore été une année bizarre, mais certaines habitudes ne se perdent pas. Vous connaissez la tradition du Christmas Day en NBA, qui veut que 5 matchs soient disputés sur 13 heures de temps, de 18 heures à 7 heures du matin. L’autre tradition ? C’est bien évidemment la fournée de notes offertes par TrashTalk pour chacun de ces matchs. On va donc digérer et se marrer tous ensemble jusqu’au bout de la nuit, suivez-nous c’est par ici.

Pour un vrai résumé du match c’est juste ici !

Quatrième match de la nuit, déjà, et on ne change pas une équipe qui gagne avec ce quatrième bulletin de notes de Noël. Et on préfère vous prévenir, les différents alcools sont désormais bien installés dans notre sang et on ne mâchera pas nos mots, dans un sens comme dans l’autre. Allez, on sort la hâche.

# Los Angeles Lakers

LeBron James (8,5) : comment dire. Le mec va avoir 37 balais et nous sort encore un 39/9/7/3 le soir de Noël ? Dommage qu’il y ai eu ce trou normand au troisième quart, dommage que certains de ses coéquipiers ne le méritent pas.

Talen Horton-Tucker (4) : Haleine Morton Muqueur. Depuis son retour le gamin est à peine reconnaissable et on attend avec impatience 2022, en espérant que sa résolution principale soit de prendre au moins une bonne décision par match.

Dwight Howard (-) : titularisé à la place de DeAndre Jordan, Dwight a joué les six premières minutes du match avant de s’assoir et de ne plus jamais se relever, si ce n’est en fin de match pour demander très probablement son trade à Brooklyn.

Wayne Ellington (4) : lui aussi lancé dans le starting five, il a connu le même sort que son copain du dessus avant d’être réintégré sur la fin de match. 1/4 au tir pour un mec payé pour mettre des tirs, vous en pensez quoi ?

Russell Westbrook (- 420) : auteur d’un triple-double cette nuit, Russell Westbrook a par contre montré le pire du basket-ball. Choix catastrophiques en attaque, maladresse (4/20), contré par le cercle dans le money time, revenu en toute fin de match pour gâcher le momentum. Pfiou. A tous les coups le boug a ponctué sa soirée en paumant ses clefs de bagnole, à ce niveau-là faut consulter.

Malik Monk (7) : comme souvent MM s’est transformé en option très crédible en sortie de banc. Agressif et adroit longue distance, clutch à souhait malgré la défaite, et l’un des seuls Angelinos à avoir tenu son rang cette nuit.

Stanley Johnson (6) : une belle surprise. Stan parait moins stock qu’il y a quelques années, a été réactivé comme par enchantement par les Lakers, et face aux Nets il a très vite été lancé dans le grand bain pour amener sa férocité des deux côtés du terrain. 1) Il s’est très bien débrouillé et 2) si tu t’en remets à Stanley Johnson c’est qu’il y a du mal de fait.

Carmelo Anthony (7) : 17/11/4/2/3 en sortie de banc, quelques gros tirs estampillés lui-même. C’était encore du Melo Team USA cette nuit, sauf qu’en face c’était pas le Paraguay non plus.

Darren Collison (-) : incroyable retour d’un mec qui a su immédiatement trouvé sa place dans sa nouvelle équipe, apportant l’intensité demandée à une recrue, qui plus est pleine d’expérience. Maintenant prenez cette phrase, imaginez tout le contraire et vous obtenez le résumé des douze minutes de jeu de Darren.

# Brooklyn Nets

James Harden (8) : pour sa reprise post protocole COVID, Ramesse fut tout heureux de croiser la pire défense de la décennie en cours. 36/10/10, a passé les trois quarts de son match à s’essuyer les grôles sur les Lakers et mis à part quelques lancers laissés en route et un passage à vide en deuxième mi-temps, on va dire que le comeback est validé.

Bruce Brown (6,5) : toujours aussi efficace pour jouer les tampons à l’endroit où on lui demande de tamponner. Cette nuit ce fut souvent à l’intérieur, et BB a pu servir de manière solide des deux côtés du terrain.

DeAndre’ Bembry (6) : il a coupé toute la soirée dans la raquette des Lakers comme si elle lui appartenait. Un vrai plus dans l’énergie, dans le combat, et en plus il met ses shoots. Vraiment dommage cet apostrophe qui se ballade, ça gâche tout.

Patty Mills (8,5) : on a de nouveau retrouvé le Patty Mills version équipe d’Australie, celui qui torpille les Samoa et la Papouasie Nouvelle-Guinée en qualifs. Selon celui qui a étincelé tout au long du match ? « Au moins les Papous ils switchaient sur les écrans ».

Nic Claxton (7,5) : lui aussi était de retour, et lui a carrément étincelé. 9 points, 6 rebonds, 3 passes, 5 contres, du combat, et en prime un énorme poster sur le roi James à la réception d’un alley-oop. On va pas tortiller du boule pour caguer droit : il est là le poste 5 titulaire de Steve Nash.

Blake Griffin (3) : onze minutes assez insignifiantes pour Blake, mais apparemment « c’est un mec plutôt sympa ».

James Johnson (5,5) : mis à contribution une grosse vingtaine de minutes, et s’il a frôle la dizaine de pions, on est surtout content qu’il n’est massacré personne à mains nues.

Jevon Carter (3) : Djezon Cartier, et déjà que la version officielle ne sera jamais Hall Of Famer, imaginez quand le type rate son match.

Paul Millsap (67) : comme son âge. Ou sa taille de fute, au choix

Langston Galloway (5) : porte le prénom d’un inspecteur écossais et le nom d’un pub irlandais mais il est bien citoyen américain. Grosse analyse ça.

Un énorme duo James Harden / Patty Mills face à un énorme duo LeBron / James. Russell Westbrook ? A ce rythme-là il ne construit même plus des murs avec ses briques, il casse carrément des murs de briques… avec ses briques. Quand on vous dit qu’il est un peu maso…