De retour à Dallas avec une confortable avance dans leur poche, les Mavericks ont une nouvelle fois joué avec sang-froid, réussite et autorité. Une partie de haute volée pour Luka Doncic et Kyrie Irving (66 points), décisifs dans le money time pour assurer la victoire des leurs. Ça fait 3-0 Mavericks, Minnesota est face au mur et surtout face à l’histoire, puisque aucune équipe n’a jamais remonté un tel retard en Playoffs !

Les statistiques de ce banger

Les Wolves ont déjà réussi à inverser complètement la tendance au tour précédent, face aux champions en titre. Anthony Edwards et sa bande ont le coffre nécessaire pour renverser le cours d’une série qui sourit uniquement – et logiquement – aux Mavericks. Dans le Texas, ce postulat global est vérifié durant la première mi-temps. Les hommes de Jason Kidd se régalent, de Luka Doncic à Kyrie Irving en passant par Derrick Jones Jr. Minnesota joue sans efficacité, Karl-Anthony Towns est toujours à la ramasse, avec des pourcentages affreux au tir et une sélection de shoots globalement très discutable.

Surtout, les Wolves n’arrivent pas à enrayer la machine adverse offensivement. Kyrie et Luka s’amusent de la défense de Minny, Rudy Gobert est envoyé au casse-pipe sur les deux joyeux lutins de Dallas, il subit la foudre sans pouvoir réagir, tandis que Chris Finch, au lieu d’apporter de véritables ajustements tactique, se montre de plus en plus chafouin vocalement vis-à-vis des arbitres. La réussite extérieure des Texans (plus de 45%) est à la hauteur de l’enjeu : mettre les fossoyeurs de Denver dos au mur dans la série. De quoi gonfler Kyle Anderson qui ramasse une technique après avoir contesté trop vocalement une décision arbitrale.

Belle frayeur dans le deuxième quart-temps, avec un gros coup de genou (involontaire) de KAT dans la nuque de Dereck Lively. Le joueur reste de longues minutes au sol, retour au vestiaire immédiat par précaution. Dans le même temps, Daniel Gafford est lui sanctionné pour sa 3e faute… de quoi mettre les Mavericks en tension dans la peinture pour la 2e mi-temps. Est-ce que le matelas d’une petite dizaine de points acquis durant les 24 premières minutes sera suffisant pour prendre une énorme option sur la série ?

C’est une question à laquelle on aurait répondu un “oui” assuré après les premières minutes du 3e quart. Puis vint l’action. Une action qui va complètement réveiller les Wolves. Un chef d’oeuvre signé Anthony Edwards, jusqu’ici très discret dans le jeu. ÉNORME poster sur la tronche de Gafford, ce type est un malade. Les Wolves sont immédiatement transcendés par l’exploit individuel de leur leader, qui en profite pour coller 6 points de suite et ramener les siens dans la bagarre. Le rythme accélère, les shoots rentrent de loin via Naz Reid et Mike Conley… et Minnesota reprend les devants à l’entame du 4e quart-temps, le plus important de la série !

Le money time est comme nous pouvions l’attendre : intense, énorme, à la hauteur de l’enjeu pour les deux équipes. Kyrie Irving passe en mode King of the Fourth, Luka dégoûte la concurrence avec un incroyable step back à 3-points. De l’autre côté du terrain, Naz Reid est au four et au moulin tandis que Doncic commence à vraiment être indigeste avec l’arbitrage, qui ne donne toujours pas de faute technique malgré les grands gestes de contestation du Slovène. Le double standard avec celle sifflée contre Anderson en début de match est flagrant, c’est bien dommage. Au score ? 100-100, c’est TENDU. Doncic est bien défendu, mais attaque mieux et plante. Les tirs s’échangent, dès qu’une équipe score, l’autre répond.

A masterclass on how to finish a game 🙌

Dallas hausse subitement le ton défensivement et offensivement, Minny ne trouve pas le panier pendant 4 des 5 dernières minutes, tandis que Kyrie Irving envoie un tir ÉNORME pour prendre deux possessions d’avance. On se rapproche fortement du 3-0 ! Luka Doncic drive et envoie Gafford au alley oop pour tuer la partie. 113-105, 34 secondes à jouer. Trop loins, trop forts en fin de rencontre, les Mavericks peuvent remercier Kyrie et Luka, juste monumentaux une nouvelle fois ce soir (66 points à deux, énorme).

Score final ? 116-107 Dallas. Aucune équipe n’a jamais remonté un 3-0 en Finale de Conférence dans l’histoire. Jamais. Minnesota est face à destin qui s’annonce funeste sur le papier, à eux de montrer de la fierté pour éviter l’humiliation !

