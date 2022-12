Désormais nouveau meilleur marqueur de l’histoire des Blazers, Damian Lillard a solidifié encore un peu plus sa legacy à Portland. Pour la célébrer, rien de mieux que de se faire une grosse mixtape de ses meilleurs paniers avec les Blazers. Spoiler, y’en a pour 26 minutes…

26 minutes de ficelles, de missiles du parking, de shoots clutch, de lay-ups inspirés et même de dunks bien stylés. En l’espace d’une décennie, Dame D.O.L.L.A. a offert aux fans des Blazers des dizaines d’exploits, faisant vibrer un public qui est assez rapidement devenu le sien. “RIP CITYYYYYYYYY !” criait-il dans le micro après son premier buzzer beater en Playoffs face aux Rockets, action qu’on retrouve forcément dans ce best-of. On retrouve bien évidemment aussi son deuxième buzzer face au Thunder pour finir la série en 2019, quand il a planté un “bad shot” sur la tête de Paul George avant d’envoyer un bye-bye au banc d’Oklahoma City. Alala les frissons.

Avec 6 408 paniers marqués pour 19 684 points inscrits (saison régulière + Playoffs) au total sous l’uniforme de Portland, Lillard est aujourd’hui le plus grand joueur offensif de l’histoire des Blazers, en tout cas au niveau des chiffres. Il vient de dépasser Clyde Drexler pour devenir le meilleur scoreur all-time de la franchise et quelque chose nous dit qu’il ne va pas s’arrêter là.

Manque plus qu’un titre NBA, et Dame pourra alors se considérer comme le meilleur joueur de l’histoire des Blazers.

Clutch shots.

Unlimited range.

Athletic finishes.

Unreal heat checks.

Classic moment after classic moment.

This journey in Portland has been an honor for us all to watch… congrats on history, @Dame_Lillard!

(🎥 @trailblazers)pic.twitter.com/a2LWfykoAc

— NBA (@NBA) December 20, 2022