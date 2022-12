C’est vraiment po nice. Mardi soir, Aleksej Pokusevski est sorti sur blessure lors de la réception des Spurs par le Thunder. Un petit saut de rien du tout sur rebond défensif, et voilà que la jambe gauche pète. L’enfant des Balkans est au sol. Sa saison 2022-23 est compromise. Celle du Thunder aussi (non).

Peut-être nous étions-nous emballés quand en février 2021, un article sur « Poku le magnifique » paraissait sur le site. Depuis ces lignes glorifiantes et annonciatrices d’une grande carrière, Aleksej Pokusevski n’a pas encore confirmé les attentes placées en sa longue silhouette d’adolescent qui te tape dans le dos pour t’y coller ses crottes de nez.

Et avant-hier…

Poku s’est pété la jambe gauche sur un rebond défensif bien anodin. La jambe gauche s’est raidie, le Serbe en a – d’après Tim McMahon d’ESPN – pour 6 à 8 semaines de mise au placard. Si l’on parle de « coup d’arrêt », c’est qu’avant de recevoir les Spurs, petit Poku restait sur 17 points à 7/11 au tir, 6 rebonds, 3 assists, 4 interceptions et 1 block contre les Pelicans. Pas mal pour un type qui a eu 21 ans… lundi dernier. Si vous pensiez avoir reçu le pire cadeau de Noël en un coffret Scorpio, dites-vous que l’enfant des Balkans s’est rompu la jambe au lendemain de son anniversaire. Dites-vous aussi qu’il n’est jamais chouette de passer dans l’ombre au sein d’une institution aussi compétitive que le Thunder. « Bah qu’est-ce que vous racontez TrashTalk, ils sont 12e à l’Ouest, on a vu mieux nan ? ». On parle de la compétition à l’intérieur de la franchise. Typiquement l’endroit où un no name absolu peut émerger de G League et venir caler 25 points un soir de défaite, avant de fesser la femme du proprio adverse au premier rang et de verrouiller son spot dans l’équipe en à peine trois rencontres.

Mais respectons toutefois Aleksej, alias le plus jeune seven-footer de l’histoire à avoir calé un triple-double (c’était le 3 avril 2022). Get well soon Poku. Personne ne mérite de prendre ta place.