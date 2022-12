Ça a chauffé la nuit dernière à Chicago lors de la rencontre entre les Bulls et les Bucks. Au milieu du troisième quart-temps, DeMar DeRozan a vu rouge quand Grayson Allen lui a mis un coup bas. Pas étonnant au vu de l’historique qui existe entre l’arrière de Milwaukee et les Taureaux…

2 et 2 font 4. Le ciel est bleu. Et Grayson Allen se retrouve au cœur d’une embrouille lors d’un match entre Chicago et Milwaukee.

Il y a des choses qui ne changent jamais dans ce bas monde, preuve supplémentaire la nuit dernière au United Center. Avec un peu moins de sept minutes à jouer dans le troisième quart-temps, Grayson Allen est allé percuter DeMar DeRozan dans le dos – avec le bras en avant – suite à un contact avec Patrick Williams.

Here’s a replay. From jump, Allen appears to be saying to DeRozan it wasn’t intentional and that he was pushed into him. But he won’t get benefit of doubt from many. pic.twitter.com/jF4waV2LZT — Rob Schaefer (@rob_schaef) December 29, 2022

Geste involontaire provoqué par la petite poussette de Williams ? C’est en tout cas la version d’Allen. On a envie de dire “Looool”, pas à nous Grayson, pas à nous. Après sa chute, l’arrière All-Star des Bulls s’est directement relevé pour dire deux mots à Allen, histoire de bien lui faire comprendre que ça suffit les coups bas. “Il a des antécédents avec nous” déclarera DeMar après la rencontre pour expliquer sa réaction, faisant référence bien évidemment à l’action impliquant Alex Caruso la saison dernière.

Contrairement au divin chauve, victime d’une facture du poignet après le vilain geste de Grayson, il n’y a pas eu de casse pour DeRozan. Au contraire, cette action l’a plus boosté qu’autre chose, DMDR lâchant une énorme performance à 42 points pour permettre à Chicago d’arracher la victoire en prolongation 119-113. Mais le fait de voir DeMar se chauffer comme ça avec un adversaire – ce qui est loin d’être une habitude pour lui – montre à quel point Allen est devenu un ennemi public dans la Windy City.

“J’ai senti un coup. J’ai eu l’impression d’être un joueur de football et d’avoir été plaqué en essayant d’attraper le ballon. Il a des antécédents. Si ça avait été Boban (au lieu de Grayson Allen), je n’aurais pas réagi.”

Sympa la dédi de DeRozan pour Marjanovic, géant de 2m24 réputé comme étant le joueur le plus sympa de toute la NBA. Tout le contraire évidemment d’Allen, que beaucoup placent dans la catégorie “dirty player”. Ce nouvel épisode n’arrangera clairement pas sa réputation à travers la NBA et en particulier à Chicago, où il est sifflé à chaque fois qu’il foule le parquet avec le maillot de Milwaukee (rival de division qui plus est, les deux villes n’étant séparées que par 150 kilomètres).

Grayson Allen et les Bulls, on dirait que c’est un amour qui est fait pour durer. Et deux autres rencards sont encore prévus durant cette saison régulière 2022-23, le 16 février prochain à Chicago et le 5 avril à Milwaukee.