C’est l’information n°1 de votre journée. Vous pensiez avoir un rendez-vous important ? Attendre un coup de fil décideur de votre avenir ? Devoir se rendre aux assises pour y expliquer une blague impliquant un curé et beaucoup trop d’ethnies pour être acceptée (et acceptable) ? Déprogrammez tout : Ricky revient bientôt.

*Prendre la voix de Benjamin Da Silva* C’est le BOM-BA-ZO de ce jeudi : blessé il y a un an tout pile, Ricky Rubio est annoncé tout proche d’un retour avec les Cavaliers. L’info vient de Kelsey Russo de The Athletic. L’entraîneur de Cleveland, J.B. Bickerstaff, attendrait son meneur remplaçant pour… début janvier.

« Je l’attends, si les choses se passent bien, au début du mois prochain. Donc nous progressons définitivement dans la bonne direction. » – J.B. Bickerstaff, pour Kelsey Russo de The Athletic

Un peu de contexte.

L’Espagnol s’est fait les ligaments croisés le 29 décembre 2021, sur un drive bien anodin contre les Pelicans. Une nuit d’horreur pour les fans de Cleveland dont l’amour pour le magicien aux cheveux gras ne cesse alors de croître. « Ouai mais TrashTalk, c’est “que” Ricky Rubio. Vous abusez un peu à parler de nuit d’horreur… ». Sur la partie de l’exercice 2021-22 qu’il a disputée, Ricky Rubio a sublimé le collectif de l’Ohio. Et par « sublimé », on pèse nos mots. Il était unanimement l’une des meilleures recrues d’un Cleveland new look. L’un des principaux artisans du changement de trajectoire : d’un bilan de 22-50 en 2020-21, pour espérer jouer le très haut de tableau fin décembre (bilan de 20-13 juste avant sa blessure). Symbole de son impact XXL, l’élève de la Roja a quand même terminé meilleur marqueur de cette fameuse réception des Pelicans avec 27 points. Une bien jolie manière – dans le jeu – de tirer le rideau sur sa saison 21-22. Pour le reste, la vie est une péripatéticienne.

Qu’attendre du retour de Rickycesto ? Le 5e choix de la Draft 2009 a eu 32 ans en octobre dernier et n’a pas disputé un match officiel depuis 365 jours. Les articulations doivent être un poil rouillées. En l’état, l’équipe de J.B. Bickerstaff est prête pour réaccueillir l’Ibère en son sein. Aucun vrai poste 1 ne sort du banc, seuls Cedi Osman, Caris LeVert, Kevin Love et Isaac Okoro sont entrés en jeu lundi soir contre Brooklyn. Les Cavaliers sont 4e de la Conférence Est avec un joli bilan de 22 victoires pour 13 revers. Bingo, tous les voyants sont au vert pour que Ricky Rubio prenne le temps de donner du temps au temps. Aucune pression du résultat, une petite marge de chute avec de quitter le Top 6 (synonyme de qualification directe en Playoffs), personne pour faire dans le même registre en sortie de banc. À moins d’une réhabilitation vraiment lente et d’un calendrier adapté (et donc en dents de scie), tout est en place pour que Rubio performe vite et bien. Un immense renfort pour des Cavaliers qui, au niveau effectif et résultats, n’étaient pas franchement à plaindre.