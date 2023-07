On le sait depuis hier, Victor Wembanyama ne jouera plus en Summer League cet été. Mais on a tout de même pu assister à ses grands débuts le week-end dernier, grands débuts qui étaient évidemment hyper attendus par la planète basket. La preuve en chiffres.

1,39 million de téléspectateurs en moyenne sur ESPN, avec un pic à 1,63 million.

Voilà les chiffres communiqués par Sports Media Watch (SMW) concernant le premier match de Victor Wembanyama en Summer League, vendredi dernier contre les Hornets.

Victor Wembanyama's debut is second-most watched #NBASummerLeague game on record, trailing only Zion Williamson's earthquake-shortened debut in 2019.

— Game averaged more viewers than the Spurs' lone regular season appearance on ESPN/ABC/TNT last year https://t.co/mtOFgCVM4U

— Sports Media Watch (@paulsen_smw) July 10, 2023

En nombre moyen de téléspectateurs, c’est tout simplement le deuxième match de Summer League le plus regardé de l’histoire si l’on en croit les chiffres de SMW. Le record ultime ? Il a été établi lors de la rencontre opposant les Pelicans aux Knicks (1,61 million) à la Summer League de 2019. Un match qui correspondait aux grands débuts de Zion Williamson – un autre phénomène – et qui avait notamment été interrompu à cause d’un… tremblement de terre.

Pour ceux qui se demandent combien de téléspectateurs étaient devant la grande première de LeBron James en 2003, sachez qu’aucune stat n’est disponible car cela n’avait pas été mesuré à l’époque.

Friday’s @spurs vs. @hornets game on ESPN is the second-most watched Summer League game ever.

📈2023 NBA 2k24 Las Vegas Summer League opening day on ESPN is most-watched on record. pic.twitter.com/0nDfyjKIQG

— NBA Communications (@NBAPR) July 10, 2023

Fun fact : les débuts de Victor Wembanyama en Summer League ont réuni plus de téléspectateurs que la rencontre Spurs – Warriors à l’Alamodome lors de la dernière saison régulière, la seule diffusée en antenne nationale pour San Antonio. On appelle ça l’effet Wemby, qui va clairement faire des Spurs l’une des franchises les plus suivies en NBA la saison prochaine.

Source texte : Sports Media Watch