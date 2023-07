C’est une date qui reste gravée dans la mémoire de tous les fans des Cleveland Cavaliers. Le 11 juillet 2014, alors qu’il est agent libre, LeBron James annonce son grand retour dans son État natal après quatre saisons passées au Miami Heat, et surtout quatre ans après “The Decision”. Retour sur cet épisode qui marquera un tournant dans la carrière du King.

9 juillet 2014, Las Vegas, Nevada.

Alors que la NBA organise sa traditionnelle Summer League à Sin City, LeBron James est également dans la ville du péché ce jour-là, où s’y déroule son camp annuel – la LeBron James Skills Academy – destiné aux meilleurs lycéens et joueurs universitaires du pays. Mais pendant que le monde du basket US est réuni à Vegas, celui-ci n’attend qu’une seule chose : la décision du King sur son avenir.

LeBron est alors agent libre. Après quatre ans au Miami Heat, où il a remporté ses deux premiers titres NBA en 2012 et 2013, James s’est servi de sa player option pour terminer son contrat avec la franchise floridienne et évaluer ses options à la Free Agency. Cela n’est pas forcément synonyme de départ, mais plusieurs franchises NBA ont évidemment préparé le terrain pour tenter de signer le King. Parmi elles, les Cleveland Cavaliers.

L’ancienne franchise de LeBron, que ce dernier a quittée en 2010 après sept saisons mémorables mais dénuées de titre NBA, semble représenter une menace grandissante pour le Heat dans son objectif de conserver sa poule aux œufs d’or. L’attachement de LeBron James à son État natal de l’Ohio, la présence de la jeune star Kyrie Irving, la possibilité de ramener un premier titre aux Cavaliers et par la même occasion de briser la malédiction sportive de Cleveland, sont autant d’éléments pouvant convaincre le Roi de revenir à la maison, dans la franchise qui l’a sélectionné en numéro 1 à la Draft NBA 2003.

Face à cette menace, le big boss du Miami Heat Pat Riley ne reste évidemment pas les bras croisés.

Le président de la franchise floridienne avait déjà donné le ton après la lourde défaite de Miami face aux Spurs lors des Finales 2014, déclarant en conférence de presse que “si vous avez du cran, vous restez ensemble au lieu de trouver la première porte de sortie”. Et en ce 9 juillet 2014, il est également à Las Vegas pour rencontrer LeBron James et ses associés dans une chambre d’hôtel.

Patoche est arrivé de Miami avec les deux trophées de champion dans la soute à bagages. Il est accompagné d’Andy Elisburg, le manager général du Heat. Le plan de Riley est simple : faire comprendre à James que rester à Miami est le meilleur choix de carrière possible à ce moment-là, et qu’il fera le nécessaire pour mieux l’entourer après des Finales 2014 qui ont clairement montré les limites d’une équipe de Miami vieillissante. Sauf que très vite, Pat voit bien que son discours ne prend pas.

LeBron James semble plus intéressé par un match de la Coupe du Monde de foot diffusé à la TV que par les arguments de Riley. Maverick Carter, business manager de LeBron, ne participe même pas au rendez-vous, tandis que l’agent du King Rich Paul ne s’implique que de façon limitée dans ce meeting. Pendant ce temps-là, des photos montrant des camions de déménagement à Coconut Grove, quartier huppé de Miami où est située la villa de James, commencent à enflammer les réseaux sociaux. Autant de signes troublants, autant d’indications que LeBron a peut-être déjà la tête tournée vers Cleveland.

Tout cela va se confirmer deux jours plus tard, le 11 juillet 2014.

“I’m Coming Home”, l’anti “The Decision”

C’est à travers une lettre ouverte, retranscrite par l’excellent Lee Jenkins de Sports Illustrated, que le King annonce son grand retour aux Cleveland Cavaliers.

“Dans le nord-est de l’Ohio, rien n’est donné, tout se mérite. Vous travaillez pour obtenir ce que vous voulez. Je suis prêt à accepter le challenge. Je reviens à la maison.”

Le contraste avec “The Decision” est frappant.

Quatre années auparavant, quasiment jour pour jour, LeBron James annonçait qu’il “emmenait ses talents à South Beach” dans un show télévisé sur ESPN, devant les yeux de toute l’Amérique. Immédiatement, le King était devenu l’ennemi public numéro un à Cleveland. Des maillots à son nom ont été brûlés en place publique, et le propriétaire des Cavaliers Dan Gilbert l’a traité de “lâche” et de “traître” (entre autres) dans une lettre assassine. LeBron est même devenu l’une des personnalités sportives les plus détestées des États-Unis pour avoir décidé de former un Big Three avec Dwyane Wade et Chris Bosh, et annoncé qu’ils remporteraient “pas un, pas deux, pas trois…” mais huit titres ensemble juste après avoir humilié Cleveland en antenne nationale. Bref, “The Decision” a eu un impact catastrophique sur l’image du King.

C’est ainsi qu’en juillet 2014, après avoir retenu les leçons du passé, LeBron a décidé de faire appel à Lee Jenkins et Sports Illustrated – avec qui le camp James possédait une bonne relation – pour une annonce beaucoup plus sobre, remplie de maturité et de sagesse. Lors des jours précédant cette dernière, le King a donné une série d’entretiens à Jenkins du côté de Las Vegas. Le journaliste a alors écrit la lettre en se basant sur les mots de LeBron, tout en restant le plus discret possible pour éviter un nouveau cirque médiatique et surtout contrôler la manière avec laquelle le message est transmis. Le vendredi 11 juillet, ça y est, la lettre est publiée sur le site de SI aux alentours de midi heure locale.

“Je ne promets aucun titre NBA, je sais à quel point c’est difficile d’en gagner un.”

“Je n’organiserai pas de conférence de presse ou de grande fête. Après ça, il faut aller au boulot.”

“J’ai rencontré Dan Gilbert en tête-à-tête, on a discuté. Tout le monde fait des erreurs, j’en ai fait aussi.”

Voilà quelques-uns des passages qu’on retrouve dans la lettre ouverte de LeBron James, et qui sont des références très claires à l’épisode de “The Decision” en 2010. Le King a vécu beaucoup de choses en l’espace de quatre ans, de l’énorme hostilité des fans jusqu’à la rédemption avec deux titres de champion remportés, tout en passant par l’humiliation de la défaite lors des Finales NBA 2011. Un vécu qui l’a aidé à “grandir” pour “devenir un meilleur joueur et un homme meilleur”. LeBron le dit lui-même dans la lettre de Sports Illustrated : “Sans les expériences que j’ai connues à Miami, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd’hui.”

À nouveau accueilli comme le messie dans l’Ohio, LeBron James annonce qu’il revient dans son État natal pour inspirer tous les gamins qui – comme lui – viennent d’Akron et des coins défavorisés de l’Ohio. Dans sa lettre, le King insiste beaucoup (un peu trop ?) sur l’aspect sentimental accompagnant son retour à la maison, déclarant que ce dernier dépasse le simple cadre du basket. Mais LeBron revient aussi et surtout avec l’ambition de ramener un premier titre de champion NBA à la ville de Cleveland. Avec le jeune phénomène Kyrie Irving sur place et la possibilité de récupérer l’intérieur All-Star Kevin Love en échange du premier choix de la Draft 2014 (Andrew Wiggins), l’opportunité de former un nouveau Big Three était trop belle pour la laisser passer.

La suite, on la connaît tous.

Deux ans après son grand retour à Cleveland, en 2016, LeBron James remportera le titre NBA aux côtés de Kyrie et K-Love, renversant les Warriors version 73 victoires après avoir été mené 3-1 lors des Finales.

Un exploit historique, légendaire, iconique, qui représente aujourd’hui encore le plus grand moment de la carrière du King.