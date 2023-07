Le COVID, voilà une chose à laquelle on ne s’attendait pas. Mais pour Paul George, la prolongation de Russell Westbrook a été un autre genre de surprise. Il en a parlé dans son podcast, et a même qualifié cette extension au minimum de vrai braquage, tout comme l’intro de cet intro.

C’est vrai qu’on ne s’y attendait pas non plus. D’accord Russell Westbrook décide de rester à Los Angeles, qui est une décision assez logique vu la direction que veut prendre la franchise. Mais pour… 8 millions de dollars sur deux ans ?! On rappelle qu’il prenait tout de même 47 millions l’année passée et que c’est tout simplement la plus grosse régression de salaire de l’histoire de la NBA. Cela n’a pas surpris que le public mais aussi ses coéquipiers, et tout récemment c’est Paul George en personne qui a parlé de cette prolongation dans son podcast.

“Shoutout Russ. Shoutout Russ. C’est un braquage. Vous avez Russ au minimum. C’est un hold-up. Russ se débrouille si bien en dehors du terrain qu’il n’est pas motivé par l’argent… Je me disais qu’il n’y avait aucune chance qu’il revienne, et il m’a dit : “J’essaie de revenir, mon vieux”. – C’est génial, mec. Je suis heureux que Russ soit de retour, il représente beaucoup pour l’équipe. Rien qu’avec le peu de temps qu’il a passé avec nous, il a changé toute la culture (de l’équipe) en si peu de temps.” –

Paul George, visage de la franchise depuis l’été 2019, est donc très heureux. Attention tout de même, car la valeur de ce dernier a été testée il y a peu sur le marché des trades. Est-ce que cette déclaration possède un sous-entendu ? Arrêtez de donner mon nom à toutes les autres franchises et concentrez-vous sur la construction de l’effectif de l’année prochaine avec Kawhi et moi ? Un beau message qui nous donnerait la possibilité d’avoir – enfin – un duo Leonard / George épargné des blessures accompagné d’un meneur neuf fois All-Star. Bref, un beau Big 3 qui pourrait nous faire kiffer la saison prochaine, surtout en connaissant le nouveau rapport qualité-prix de Brodie.

