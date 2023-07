Nous sommes en 2023, c’est donc la période de prolongation des joueurs draftés en 2020. Anthony Edwards, LaMelo Ball… Les garçons sont là pour prendre le pactole et mettre maman à l’abri. Le dernier de la cuvée prolongé ? Isaiah Stewart, qui va donc rester à Detroit encore quelques années.

Si vous n’êtes pas un grand aficionado de la NBA… vous connaissez tout de même le nom d’Isaiah Stewart. Mais si, vous savez, c’est le gars au physique de talonneur du Top 14 qui a remonté tout un parquet pour se fight avec LeBron James il y a deux ans. La vidéo où il terrasse tout obstacle tel Donkey Kong est toujours aussi drôle, on vous la remet ici même. Bref, on connaît plus Isaiah pour son physique et ses actions de manifestant que pour ses moves de basketteur. Mais il est quand même plutôt solide dans les raquettes NBA, et c’est donc pour cela que les Pistons ont décidé de le garder au sein de la franchise pendant quatre ans de plus.

Detroit Pistons F/C Isaiah Stewart has agreed on a four-year, $64 million rookie contract extension, his agent Drew Gross of @RocNationSports tells ESPN. Stewart gets the first non-maximum extension for the 2020 draft class. pic.twitter.com/9a2W7tLj23

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 11, 2023

64 millions sur quatre ans : est-ce que ça n’est pas… un peu cher pour ce que représente Stewart ? Isaiah représente un profil intérieur différent de ses coéquipiers, et c’est peut-être là le plus important. Aux côtés de James Wiseman et Marvin Bagley III, le gars est costaud tout en restant très mobile dans la peinture et dans le périmètre, et apporte un côté un peu plus terrien que les deux géants sus-cités.

Mais en dehors de ce que représente son poids et sa carrure, disons que son évolution en trois ans aux Pistons n’a pas été des plus explosives. Passé de 7,9 à 11,3 points en trois saisons, on espérait un peu mieux du 16è pick de la Draft 2020. Après, pour sa défense, ce n’est pas très funky à Detroit depuis l’époque du COVID. Si les Pistons étaient une fête d’anniversaire, il n y’aurait ni invités ni gâteau, juste un gars seul chez lui avec un chapeau pointu qui attend la Loterie NBA. Plutôt une bonne chose en tout cas que Detroit arrive à retenir l’un de ses produits locaux pendant encore de nombreuses années !

Source texte : Adrian Wojnarowski (ESPN)