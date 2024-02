Avant le All-Star Break, Isaiah Stewart avait fait parler de lui en frappant le joueur des Suns Drew Eubanks au visage. La sanction de la NBA est tombée : trois matchs de suspension.

La scène s’est déroulée le 14 février dernier à Phoenix, dans le parking du Footprint Center. Avant le match opposant les Suns aux Pistons, Stewart a envoyé une patate à Drew Eubanks suite à une dispute entre les deux joueurs au moment de leur arrivée à la salle. La Ligue a attendu d’avoir des preuves vidéo pour se prononcer sur la sanction infligée à Stewart, sanction qui vient donc de tomber.

Blessé au moment des faits, Isaiah Stewart a commencé à purger sa suspension cette nuit à Indiana, où il était physiquement prêt pour jouer. Il lui reste ainsi deux matchs de suspension à présent, contre Orlando (24 février) et New York (26 février). L’intérieur des Pistons devrait retrouver les parquets face aux Bulls le 27 février prochain.

An assault charge against Isaiah Stewart has been dismissed, according to a filing in the Phoenix Municipal Court. https://t.co/wMoEFZpMhF

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 22, 2024

S’il a été sanctionné par la NBA, Isaiah Stewart a cependant vu la plainte à son encontre être abandonnée par la cour municipale de Phoenix. Il avait été arrêté par la police de Phoenix pour agression.

Source texte : ESPN