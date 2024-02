Passé tout près d’un five-by-five cette nuit à Sacramento, Victor Wembanyama a une nouvelle fois fait étalage de sa polyvalence. Par la même occasion, il a ajouté son nom au milieu de certains des plus grands pivots de l’histoire.

1 000 points, 500 rebonds et 150 contres.

Il n’a fallu que 50 matchs NBA à Victor Wembanyama pour atteindre ces totaux. Seuls deux joueurs dans l’histoire NBA ont mis moins de temps pour y arriver : Shaquille O’Neal et David Robinson (légende des Spurs). Wemby a fait mieux que des grands noms comme Alonzo Mourning et Dikembe Mutombo.

Fort, très fort !

With the 500th rebound of his career in tonight’s game, Victor Wembanyama becomes the third-fastest player to total 1K+ points, 500+ rebounds, and 150+ blocks in their career.

Shaquille O’Neal – 43 games

David Robinson – 47 games

Victor Wembanyama – 50 games

Alonzo Mourning – 53… pic.twitter.com/5rBRbkljfJ

— NBA History (@NBAHistory) February 23, 2024

La perf’ de Victor est significative car elle se base sur les trois grandes catégories statistiques mesurant l’impact des pivots en NBA : les points, les rebonds, et les contres. Si ces stats ne font pas tout, elles donnent une bonne idée de la domination d’un intérieur dans les raquettes, et ce des deux côtés du terrain.

Le plus impressionnant dans tout ça ? C’est que Victor Wembanyama tourne aujourd’hui à 20,5 points, 10,1 rebonds et 3,2 contres en… 28,5 minutes seulement. À titre de comparaison, Shaq jouait 38 minutes de moyenne lors de sa saison rookie (1992-93), tandis que David Robinson possédait 36,6 minutes par match (1989-90). Si Wemby profite forcément de l’inflation statistique de la NBA moderne, il est clairement parti sur des bases all-time.

Habitué à être cité aux côtés des plus grands pivots de l’histoire depuis son arrivée en NBA, Wembanyama continue de répondre aux énormes attentes placées en lui. Et même plus.

Victor Wembanyama is the FIRST player ever to have these numbers in a season:

150+ blocks

150+ assists

75+ threes

It’s only February 🤯 (via @Wemby_Muse) pic.twitter.com/OsorsAbOVY

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 22, 2024

Source texte : NBA History