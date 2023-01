Record battu ! Les Spurs détiennent depuis cette nuit la plus grande affluence de l’histoire de la NBA. 68 323 personnes se sont déplacées à l’Alamodome pour une soirée spéciale à bien des égards, 50e anniversaire de la franchise en tête. San Antonio a perdu sur le terrain, mais gagné une fois de plus le coeur de ses fans.

Une bonne ambiance bien années 90, voilà ce que les Spurs avaient prévu pour cette nuit historique : retour à l’Alamodome bien sûr, la salle de leur premier titre en 1999, mais également présentation d’équipe estampillée nineties et maillots bleu turquoise à l’ancienne. N’oublions pas les détails : vestiaires recréés à l’identique de ceux d’antan, Rien de mieux pour rendre la teuf parfaite que d’y affronter des Warriors champions en titre d’un Stephen Curry enfin de retour. Golden State n’a pas pris de pincettes pour éteindre San Antonio sur le parquet, mais disons que l’essentiel n’était ce soir pas au terrain, mais à la célébration et à la teuf.

A visão de alguns torcedores lá no estádio Alamodome pic.twitter.com/rzQhK57Ci0 — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) January 14, 2023

Car des symboles, ce n’est pas ce qui manquait : 50 ans de la franchise, 30 ans de la salle… il a apparement fallu contacter tous les pâtissiers du canton pour préparer assez de gâteau pour tout le monde. Le premier qui a été sans doute touché par ce retour d’un jour sur les traces des premiers succès de la franchise ? Gregg Popovich, l’architecte de la légende des Spurs. Aussi ému qu’il ait pu être dans son fort intérieur, le discours du technicien à ses joueurs avant la rencontre est resté d’un pragmatisme – presque – caractéristique : “Vous défendez dur, la moindre erreur dans le placement sera punie car ils sont les meilleurs dans ce domaine, apprenez de ce match“.

Justement, parlons rapidement du match en lui-même. Au delà des écrans géants diffusant pour le grand plaisir du public des anecdotes remontant à l’époque où les Spurs étaient les locataires du lieu, la partie de basket n’a été qu’une formalité pour les Warriors. Stephen Curry a utilisé la foule historique comme un catalyseur de luxe pour son retour tandis que plus globalement, les hommes de Steve Kerr ont assuré dans l’ensemble des aspects du jeu pour tranquillement l’emporter.

Les Spurs n’ont pas cherché plus que ça à prendre la victoire, se contentant de flotter à une dizaine de points de retard avant de laisser le score filer dans le dernier quart. Faudrait pas oublier que même si claquer un record d’affluence c’est stylé, ce n’est pas ça qui fera venir Victor Wembanyama dans le Texas. Au final ? 144-113 Warriors, mais c’est clairement anecdotique.

Avec un record d’affluence assuré, cette belle soirée – où les maillots de Tim Duncan, David Robinson, Tony Parker et Manu Ginobili étaient visiblement les seules tenues autorisées par le videur à l’entrée de la salle – aura été marquée par la présence de plusieurs légendes de la franchise. David Robinson, Tony Parker, Avery Johnson et Manu Ginobili ont par exemple été ovationnés. C’est d’ailleurs l’Amiral qui a annoncé le nombre officiel de spectateurs : 68 323 !

🚨 WE BROKE THE NBA ATTENDANCE RECORD!!! 🚨 68,323 fans in the @Alamodome tonight!!! History 🥳👏 pic.twitter.com/7ZgRxWFUsZ — San Antonio Spurs (@spurs) January 14, 2023





Les plans larges de l’enceinte laissent entrevoir le caractère gigantesque du lieu et par extension de la soirée. Alors oui, les gens assis au dernier rang n’ont pas vu “grand chose” de la rencontre, mais c’est aussi toute la force de cette communauté de supporters des Éperons. L’envie collective de taper un record vieux de près de 25 ans et de participer à un moment d’histoire de la ligue et de l’équipe. Objectif réussi à tous les étages et ce malgré l’absence de victoire. Bravo les Spurs !

Écrire l’histoire est définitivement inscrit dans l’ADN de San Antonio. Pas de victoire, mais on s’en tape. Désormais, il faudra citer ce 13 janvier 2023 comme le jour de la plus grande affluence de l’histoire d’un match NBA. Même en étant en retrait sportivement, les Spurs n’ont pas oublié la recette pour marquer les esprits !

Source : ESPN