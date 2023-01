En pleines turbulences à tous les niveaux, les Hawks se déplaçaient cette nuit chez la séduisante équipe des Pacers pour un match qui pouvait potentiellement les enfoncer encore un peu plus dans la galère. Atlanta a bataillé dur, et peut remercier John Collins qui offre leur offre la victoire au buzzer !

Les Hawks devaient gagner ce match contre les Pacers. Pourquoi ? Tout simplement car l’équipe de Trae Young est actuellement dans une très mauvaise passe : deux victoires sur les six derniers matchs, et le wagon de tête de la conférence Est qui prend de l’avance sans les attendre. Avec le bazar qui règne au sein de la franchise d’Atlanta, grapiller un succès en déplacement pouvait donc permettre à tout le monde de souffler un peu. Un souffle court certes, mais un souffle bienvenu quand même.

Tout cela, les Hawks l’ont bien saisi en prenant d’entrée de jeu le commandement des opérations sur le terrain. Bien sûr, l’absence de Tyrese Haliburton pour une blessure au genou facilite sur le papier les choses, mais les hommes de Rick Carlisle ont du répondant. Ce répondant en question s’appelle Bennedict Mathurin, puisque le rookie a fait un gros boulot pour ramener les siens dans le match. Il termine la rencontre avec 26 points, 5 rebonds et 3 passes, on en connait qui se frottent fort les mains du côté d’Indianapolis à l’idée de pouvoir développer un profil comme celui du jeune Bennedict.

Grâce au collectif qui embête tant d’équipes depuis le début de saison, les Pacers prennent la tête avant la mi-temps. S’en suivra un coude à coude intense jusqu’aux ultimes possessions. Côté Hawks, Trae Young a fait son boulot et termine la partie avec 26 points et 11 passes, mais on notera surtout la belle prestation d’Onyenka Okongwu : 18 points, 20 rebonds (!), 5 passes. Du nettoyage d’arceau pour donner des secondes chances aux copaings en attaque, et éviter tout effort défensif superflu de l’autre côté du terrain, ça régale.

Jusque dans les ultimes secondes du match, les équipes se rendent coup pour coup, ayant toutes deux eu l’opportunité de clôturer définitivement le débat sans pour autant y parvenir. Avec 7,3 secondes à jouer et la balle en main, les Faucons laissent logiquement la décision dans les mains de Trae Young, qui dégaine de très loin. Un chouilla trop léger sur les appuis sans doute, le ballon rebondit sur l’arceau et c’est Dejounte Murray qui peut tuer le match à mi-distance.

JOHN COLLINS WITH THE TIP-IN FOR THE WIN 😲 pic.twitter.com/WPHsw3SOFq — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 14, 2023

Vu qu’on peut “louper un panier deux fois mais pas trois” selon Jeff Tuche, c’est également manqué pour Murray, aïe ça commence à sentir la prolongation là… mais non en fait. Un John Collins peu en vue ce soir mais attentif parvient à mettre la raquette des Pacers dans son dos pour prendre la balle de volée et la pousser dans le panier. Victoire, les Hawks peuvent enfin respirer. Ils tiennent un important succès qui, même s’il est acquis au prix de gros efforts, sera très important pour essayer d’enfin créer un semblant de dynamique positive à Atlanta.

source : ESPN