Les Wizards ont perdu cette nuit face aux Knicks d’un Jalen Brunson toujours aussi en jambes. Malgré la défaite, Kyle Kuzma s’est bien amusé avec la défense de New-York et ça donne un petit 40 points à 51,7% au tir. Tiens, ça donne une belle image au bonhomme à moins d’un mois de la trade deadline.

On en connaît un ici qui a bien saisi qu’envoyer un gros match pendant une période de transferts, c’est toujours une bonne idée. De surcroît quand on ajoute que le garçon en question est un des noms qui circule le plus dans les rumeurs actuelles. Vous l’aurez compris sans qu’on ait besoin de se farcir une partie de Qui-est ce ?, il s’agit bien de Kyle Kuzma.

Des petits tampons dans la raquette pour faire comprendre à Julius Randle que c’est mieux de se pousser, du footwork pour faire sauter le défenseur au plafond histoire d’aller décrotter la toile d’araignée qui zonait là… et une très belle partition à la fin : 40 points, 7 rebonds, 7 passes à 51,7% au tir et 88,9% aux lancers francs, meilleur performance personnelle de la saison. Kyle Kuzma sait qu’il peut profiter de l’absence de Bradley Beal pour toucher plus de ballons offensivement, et il ne s’en prive pas. En même temps, il a bien raison le filou.

Une telle soirée ne fera que renforcer un peu plus l’intérêt que certaines équipes pouvaient lui porter à moins d’un mois de la trade deadline. Au coeur de beaucoup de bruits de couloirs, l’homme pourrait bien aller voir ailleurs dès le mois de février. En cause ? Une dernière année de contrat et une envie apparement très faible de prolonger dans la capitale.

Aller voir ailleurs ? C’est peut-être le projet, d’autant plus que l’impressionnant début de saison de Kyle aura certainement éveillé des envies prononcées chez plusieurs directions de franchises. D’ici là, keep up the work !

Source : ESPN, Washington Wizards