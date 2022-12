Disposant d’une player option pour l’été prochain, Kyle Kuzma a de grandes chances de profiter de sa montée en puissance pour aller chercher un nouveau contrat à la Free Agency. Afin d’éviter de perdre leur joueur sans contrepartie, les Wizards vont-ils trader Kuz à la deadline de février ?

L’arrivée de Kyle Kuzma à Washington a totalement changé l’image que l’on avait de l’ailier. Passé de role player acceptant difficilement son statut à L.A. à un poste de co-leader aux Wizards, la cote du Kuz a grimpé en flèche ces derniers temps, et le front office de D.C. l’a bien compris. C’est la dernière rumeur sortie par l’insider Marc Stein : au sein de la Ligue, “les croyances montent” autour du fait que Washington puisse vouloir échanger Kyle Kuzma d’ici à la deadline du 9 février prochain.

There’s a rising belief leaguewide that Kyle Kuzma is ‘gettable’ between now and the trade deadline, per @TheSteinLine

“Based on the rumbles I’ve heard, I struggle to envision Kuzma wanting to stay in the nation’s capital beyond this season.” 👀

